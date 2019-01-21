Ученые объяснили, почему мы так сильно любим наших собак

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Любовь не знает границ — вне зависимости от ее вида. И неважно, любовь ли это к ребенку или к собаке — те чувства, которые вы ощущаете внутри, настолько чисты и сильны, что практически идентичны. Если вы когда-нибудь задумывались над тем, почему вы испытываете одинаково интенсивные чувства как к вашему питомцу, так и к вашему малышу, то эта статья написана для вас.

AdMe.ru приводит результаты исследования, проведенного журналом PLOS ONE, в котором объясняется, почему мы любим наших питомцев так же крепко, как и детей.

Мы начали одомашнивать животных более 30 000 лет назад, поэтому наша с ними связь нерушима. Мы все слышали фразу, что собака — лучший друг человека, но наша любовь к ним выходит за рамки дружбы. Исследования в Массачусетской больнице попытались найти и проанализировать связь между связью матери и ребенка и связью человека с домашним животным через теорию сходства человеческой привязанности. Эта теория говорит о том, что любовь, которую чувствует опекун, обеспечивает сострадание и безопасность ребенку.

Цель исследования состояла в том, чтобы изучить функциональную нейроанатомию двух связей посредством анализа паттернов функции мозга, когда человек просматривал фотографии своего ребенка и своей собаки. Ученые были сосредоточены на областях мозга, которые отвечают за развитие эмоций и привязанностей к людям. Исследование изучало матерей с детьми в возрасте от 2 до 10 лет, которые владели собаками более года. Участников попросили привезти фотографии как своих питомцев, так и малышей. Им также показывали изображения других детей и других собак, к которым они не имели никакого отношения.

Согласно полученным данным, у матерей, которые видели фотографии как своих собак, так и своих детей, активизировались области мозга, связанные с эмоциями, состраданием, привязанностью и желанием дарить. Однако когда им показывали изображения детей и животных, которых они никогда не видели прежде, это не вызывало той же реакции. Становится очевидно, что когда мамы говорят о своих детях, они могут иметь в виду и своих питомцев, и своих биологических деток. Исследование оказалось точным, поскольку у большинства женщин были одинаково сильные реакции мозга, когда они видели своих любимых «малышей».

По словам Лори Пелли, являющейся ведущим исследователем, всегда было ясно, что домашние животные занимают особое место в жизни и сердцах людей, однако теперь существуют лабораторные и клинические исследования, доказывающие это. Наличие пушистого друга может быть очень полезным для людей, так как питомцы дают социальную и эмоциональную поддержку. Они подобны маленьким детям, которые никогда не растут. Животные хотят веселиться, дарят радость и любят безоговорочно. Матери являются природными опекунами, поэтому и ребенок, и пушистое существо занимают одинаковое место в их сердцах. Им обоим нужны забота, любовь, радость, при этом у них разные черты характера и эмоции. Они оба — часть любящей семьи.

Что вы думаете об этом исследовании? Вы любите своих собак так же сильно, как и детей?