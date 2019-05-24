Ученые назвали причины, по которым они отказываются сохранять вымирающих животных

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Каждые 50–100 млн лет на Земле происходит массовая гибель до 95 % всех живущих видов. Ученые сходятся во мнении, что мы сейчас находимся в процессе очередного вымирания, которое называется голлоценовым. А потому некоторые специалисты считают, что спасение погибающих видов в данных обстоятельствах лишено смысла, ведь все должно идти своим чередом.

AdMe.ru разобрался, какими причинами руководствуются люди, которые считают, что спасением вымирающих животных заниматься не нужно. Кроме того, это еще и вредит им.

Естественный отбор

Вымирание — это естественный процесс, который сопровождает эволюцию. Посредством этого природа избавляется от плохо приспособленных видов и благоприятствует расцвету самых стойких. Эту точку зрения отстаивает биолог Р. А. Пайрон. Он считает, что само понятие исчезающего вида в корне неверно, поскольку абсолютно все виды на самом деле постепенно исчезают. На разумный аргумент, что многие животные вымирают по вине человека, у этого специалиста есть простое объяснение. Пайрон говорит, что изменение человеком окружающей среды искусственно только на первый взгляд. Мы часть экосистемы планеты, и наши действия настолько законны, насколько естественны. Если вид исчезнет, на смену ему рано или поздно придет новый. Разумеется, это длительный процесс, в естественных условиях его едва ли можно наблюдать. Таким образом, Пайрон считает, что попытки людей спасти вымирающих животных — не что иное, как избавление от чувства вины.

Изменения в экосистеме

Наряду с вымиранием происходят и другие процессы, например изменяется экосистема. Самый громкий прецедент — это искусственное возвращение волка в Йеллоустоун, где на тот момент проживало огромное количество оленей и лосей. Разумеется, прибывшие хищники знатно проредили популяцию копытных. А это привело к увеличению числа осин и тополей, что в свою очередь здорово поспособствовало росту популяции бобров. Кроме того, ученые обнаружили и менее явные последствия: Всего через 2 года после возвращения волка местных койотов стало ровно в 2 раза меньше, чем было.

Конкурирующие с койотами лисы значительно увеличились в числе. Так как лисы едят мелких грызунов, которые питаются кореньями, листочками, орешками и прочими растительными продуктами, то и местная флора претерпела приличные изменения. В Китае во время «культурной революции» сложилась подобная ситуация. Чтобы повысить урожайность, местное правительство решило истребить воробьев. В течение первого года урожая и правда стало больше, однако уже на следующий год в катастрофических количествах расплодились саранча и гусеницы. Урожай сократился, а в стране наступил голод. То есть основная проблема сохранения вида заключается в том, что совершенно невозможно предугадать, как природа отреагирует на массовый возврат животного, которому суждено было погибнуть, или на уничтожение ни в чем не повинного зверя.

Стоимость спасения вида

Цены за спасение вымирающих животных от страны к стране разнятся. По некоторым подсчетам, ежегодно тратится около £ 50 млрд суммарно по всей планете. Это примерно ₽ 4 трлн. Деньги идут на организацию и содержание заповедников, совершенствование законодательной базы и, конечно, на борьбу с браконьерами. Как метко замечают сами ученые, сумма небольшая, если учесть, что на кону стоит благополучие экосистемы, а значит, и человека. Впрочем, такие деньги часто оказываются просто неподъемными для правительств разных стран. Например, в штате Флорида (США) власти отчаянно пытаются сохранить исчезающий вид пумы. Несмотря на ежегодное спонсирование проекта в размере от $ 50 до 100 млн, популяция пумы увеличилась лишь незначительно. В связи с этим у сильных мира сего появляется разумный вопрос: стоит ли тратить такое количество денег на попытку спасти то, что, по всей видимости, все равно будет уничтожено? У специалистов есть простой ответ: если не вкладывать деньги в спасение видов сейчас, то впоследствии придется потратить еще больше. Скажем, уничтожение пчел приведет к резкому подорожанию продуктов питания, а массовая гибель стервятников — к увеличению случаев бешенства и, как следствие, росту медицинских расходов.

Отсутствие генетического разнообразия

Отсутствие генетического разнообразия может привести к дичайшим последствиям, вплоть до полного вырождения вида. В человеческой истории таких примеров масса: скажем, 6 столетий кровосмесительных браков королевской семьи благополучно окончились на Карле Втором, который не мог нормально пережевывать еду. Это происходит и с братьями нашими меньшими. Самый известный случай — тигр по кличке Кенни, который живет в одном из заповедников США. Официально зверю поставлен диагноз «синдром Дауна». Родителями тигра были родные брат и сестра, вследствие чего и стала возможной такая патология.

Нездоровая привязанность к человеку

Основной способ сохранения вида — это его размножение в неволе. Животные выращиваются до момента, пока их не наберется приличное количество. После чего юных особей отпускают на свободу. Так произошло с кондором. Люди пользовались специальными куклами, похожими на птиц, при выращивании птенцов. Это необходимо, чтобы молодые особи не пытались подражать человеку, воспринимая его как родителя. Несмотря на принятые меры предосторожности, отпущенные на волю птицы частенько захаживали в гости к людям и вообще проявляли к ним нездоровый интерес. Это привело к некоторому культурному барьеру между по-настоящему дикими кондорами и выращенными в заповеднике.

Этическая проблема зоопарков и заповедников

Чтобы сохранить вид, необходимо отобрать из дикой природы несколько его представителей, которые и займутся восстановлением популяции. Выбранные животные все время находятся или в заповеднике, или в зоопарке под наблюдением специалистов. Проблема в том, что размножение в таких условиях по ряду причин будет затруднительным: Тяжело выбрать пару, поскольку количество особей строго ограничено.

Число брачных сезонов сильно сокращается вплоть до 1 или 2 в год против стандартных 4 или 5.

Практически любое животное в неволе испытывает психологическое напряжение, из-за которого половые циклы у самок могут просто отключиться. Поэтому некоторые специалисты склонны считать, что попытка восстановить популяцию искусственно — это своего рода издевательство над животными, пускай и невольное.

Бонус

Интересно, что чем больше люди говорят о спасении какого-то животного, тем быстрее оно умирает. В частности, из-за того, что их мордашки часто мелькают в рекламе, даже ученые порой не догадываются, что эти звери находятся на грани уничтожения. Кто-то подсчитал, что каждый человек видит по телевизору больше львов, чем их существует на самом деле. Давайте немного пофантазируем. Если бы вы были тем самым ученым, от которого зависела бы жизнь целых видов, что бы вы предприняли?