Как люди научили своих питомцев разговаривать по-настоящему, а не просто заучивать слова и реагировать на интонацию

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Недавно стало известно, что некоторые птицы и животные с легкостью понимают человека, потому что используют похожие интонации, жесты и даже отдельные звуки для общения между собой. Это заставило ученых пересмотреть свое скептическое отношение к историям о говорящих собаках, кошках, попугаях и даже лошадях. Что, если мы действительно можем вести настоящие диалоги с природой? Не хотите ли принять участие в такой беседе?

AdMe.ru предлагает познакомиться с несколькими случаями, когда животные или птицы на самом деле освоили человеческий язык. В конце вас ждет бонус — пара проверенных хитростей, с помощью которых можно наладить общение даже с вашим домашним питомцем.

Собака Стелла знает десятки слов и легко составляет из них фразы и предложения, чтобы общаться с хозяевами

Стелла живет с Кристиной Хангер, которая работает логопедом. Несколько лет назад девушка научила собаку пользоваться специальной доской с кнопками: при нажатии каждая из кнопок воспроизводит звуковой файл с определенным словом, например «играть», «есть», «на улицу» и др. Сегодня Стелла знает, что с помощью кнопок она может управлять хозяевами: пригласить на прогулку, попросить долить свежей воды или выразить им свое недовольство. Например, однажды она составила фразу «Я тебя не люблю», когда ранним утром хозяева забыли покормить ее.

В основе такой системы лежат упражнения для маленьких детей и приложения с наборами слов, к каждому из которых прилагается картинка и аудиофайл. Освоить ее сможет любая собака при условии, что хозяин готов к ежедневным тренировкам. В своем блоге Кристина рассказывает о том, как это сделать.

Собаки Чейсер, Рико и Си Джей выучили сотни слов и научились мыслить «по-человечески»

Наблюдательные хозяева расскажут вам, что слово «гулять», произнесенное с разной интонацией, всегда распознается питомцем как призыв для выхода на улицу. Ученые знают, что любая собака различает в среднем около 250 слов. Собака по имени Чейсер оказалась более смышленой и выучила названия 1 022 предметов. За несколько лет она научилась понимать, о чем именно говорит ее хозяин (по совместительству ученый-исследователь) и различать количество предметов. Более того, Чейсер овладела методом исключения: если хозяин просил ее принести игрушку, имя которой собаке было неизвестным, она просто находила новую игрушку среди других и приносила ее.

Чейсер не единственная бордер-колли, которая поразила ученых своими когнитивными способностями: Рико и его преемник Си Джей годами работают по той же системе и демонстрируют аналогичные результаты, помогая сотрудникам лаборатории по исследованию когнитивных способностей собак Института Макса Планка. Эту систему можно адаптировать для своего питомца: Выберите 3 предмета, которые играют важную роль в жизни собаки. Например, «поводок» (для прогулки), «мячик» (для игры) и «вкусняшка» (собачье лакомство).

Когда вы используете эти предметы в поле зрения пса, громко называйте их.

Через неделю, когда увидите, что собака хочет с вами поиграть, скажите ей: «Где мячик?» Если она принесет правильный предмет, значит, она запомнила слово и можно расширять лексикон.

Попугаи жако говорят, считают, учатся и обладают развитым интеллектом на уровне дошкольника

Психолог Айрин Пепперберг приобрела попугая Алекса в зоомагазине, когда тому было около года. Благодаря ежедневным занятиям птица научилась читать, распознавать и называть цвета, формы и материалы предметов, вести простые математические расчеты, а его словарный запас составлял около 150 слов, и он использовал их вполне осознанно. Например, как-то Алексу предложили орех, на что он ответил: «Хочу банан» — и повторил просьбу, видя, что Айрин не спешит давать банан. Затем попугаю выдали орех, который тот запустил в Айрин, после чего снова потребовал банан. Еще Алекс интересовался у других, какого он цвета, и не любил, когда вещи не клали на место. Алекс ушел из жизни внезапно, во сне, и свои последние слова сказал Айрин накануне: «Будь хорошей. Увидимся завтра. Я люблю тебя». Его преемником стал молодой попугай Гриффин, который уже опережает по своим способностям некоторых маленьких детей:

Благодаря Айрин и ее попугаям удалось доказать, что пернатые могут анализировать и логически размышлять на базовом уровне, выражать эмоции, сочувствовать и осознанно, даже творчески, использовать слова и целые фразы для разговора с людьми.

Конь Ганс ловко считал в уме и предугадывал правильные ответы на любые вопросы

Сначала Ганса считали уникальным конем, который понимал вопросы людей и с помощью топота копыт в большинстве случаев давал верный ответ на любой вопрос, а также считал в уме. Ученые не раз изучали его, чтобы удостовериться в том, что здесь нет ни доли мошенничества, но наибольших успехов достиг психолог Оскар Пфунгст, который провел массу сложных экспериментов с конем. Оказалось, что Ганс угадывал правильные ответы, наблюдая за реакцией того, кто задавал вопрос. Отвечая на вопрос постукиванием копыта, конь понял, что, если число ударов равнялось верному ответу, большинство людей менялись в лице: на смену напряжению приходило расслабление. Анализируя таким образом язык тела, Ганс знал, когда следовало прекратить стук, и так «общался» с людьми.

Семья обезьян, которая освоила язык жестов, переняла привычки людей и даже приняла участие в написании научной работы

Уошо стала первым существом в мире после человека, которое освоило жестовый язык.

Шимпанзе Уошо родилась в Африке и попала в неволю, когда охотник застрелил ее мать, а Уошо попытался продать. Ее спасли, и чета ученых решила усыновить шимпанзе. Она выросла в условиях, максимально приближенных к тем, в которых воспитывают обычных глухих детей, освоила язык жестов и для общения использовала несколько сотен знаков, чего вполне достаточно для полноценного разговора. Одна из женщин, Кэт, которая ухаживала за Уошо, рассказывала, что однажды долгое время не навещала шимпанзе, из-за чего Уошо обиделась на нее. Когда Кэт наконец пришла к Уошо, то извинилась и решила сказать ей правду, показав жестами: «Мой ребенок умер». Уошо посмотрела ей прямо в глаза, затем опустила взгляд в землю. Потом снова посмотрела в глаза Кэт и аккуратно коснулась ее щеки пальцем, изображая, как бежит слеза, что значило «плакать». Для Кэт это стало откровением.

Моджа, подруга Уошо.

Уошо стала первой, но не единственной шимпанзе, освоившей язык жестов. Второй была Моджа. Она испытывала особую любовь к моде: могла часами причесываться или самостоятельно наряжаться перед зеркалом, выбирая одежду по собственному настроению. Как-то раз ей принесли старое свадебное платье, и Моджа за несколько минут надела его и с удовольствием красовалась перед всеми. Со временем у ученых появилась целая семья обезьян. Свой успех исследователи объяснили просто: их коллеги в прошлом пытались научить обезьян человеческой речи, хотя это совершенно неестественно для них. Ведь в дикой природе приматы используют жесты для коммуникации, а значит, и для разговора лучше всего подходит именно жестовый язык. Благодаря этому появились и другие говорящие приматы, в том числе горилла Коко и, наконец, настоящий гений среди обезьян — Канзи.

Бонобо Канзи с сестрой Панбанишей умеют говорить с людьми на равных и являются соавторами научной публикации.

Канзи самостоятельно освоил язык йеркиш, в основе которого лежат лексиграммы — символы, которые обозначают предметы и действия, но графически не похожи на них. Для общения он использует специальные клавиатуры с лексиграммами, в его лексиконе несколько сотен символов, при этом он понимает значение тысячи человеческих слов. Также Канзи выучил что-то из языка жестов, просматривая видео с гориллой Коко. Канзи считает себя человеком, хотя признает, что его соплеменники — обезьяны. Вместе со своей сестрой и племянником он помогал исследовательнице в работе, посвященной когнитивным способностям обезьян, за что был упомянут как соавтор научной публикации.

Благодаря Канзи, другим обезьянам, животным и птицам за последние полвека ученые радикально изменили свое отношение к тем, с кем мы живем на одной планете, и к их когнитивным способностям, допустив мысль, что наладить коммуникацию можно со многими представителями дикой природы.

Как общаются другие представители дикой природы с человеком

Большинство птиц используют по меньшей мере 6 понятных нам звуков, чтобы обозначить такие вещи, как опасность или наличие еды. И реагируют на эти звуки, когда их воспроизводит человек. Голуби и вороны способны распознавать десятки простых человеческих слов, а медоуказчики прилетают к людям и особым резким криком сигнализируют им, ведя за собой к ульям диких пчел, чтобы затем вместе разделить добычу. Дельфины веками охотятся вместе с людьми: пригоняют рыб к берегу и сигнализируют рыбакам, чтобы те бросили сети, за что получают часть улова. Похожую тактику используют косатки, приводя китоловов к местам обитания горбатых китов, чтобы потом полакомиться тушами гигантов.

Бонус: как понимать любимых питомцев и общаться с ними?

Наблюдайте за поведением. Животные используют язык тела для общения. Уши кошки отведены назад, когда что-то беспокоит ее, а собака, как и волк, во время тревоги щурит глаза и морщит нос, приподнимая губы и чуть обнажая зубы. Лошади поднимают уши вверх и чуть наклоняют их вперед, видя что-то необычное, опоссумы и крысы «улыбаются» от радости — широко открывают пасть, словно хотят что-то крикнуть. Прислушайтесь к звукам. Большинство животных используют разные звуки: одни — для общения между собой, другие — для манипулирования человеком. Собака будет часто лаять, если это быстрый и эффективный способ привлечь внимание хозяина. Кошки по-разному мяукают, когда хотят есть или просят открыть им дверь. Обратите внимание на тона: резкие и высокие звуки — это сигналы о тревоге или опасности, побуждающие к быстрой реакции, а длинные и низкие — предупреждающие и успокаивающие. Чтобы успокоить животное, говорите медленнее, делая акцент на гласных, как бы растягивая их. Чтобы взбодрить, наоборот, скажите слова быстро и громче обычного. Представьте, что общаетесь с маленьким ребенком, который еще не знает слов, но оценивает их по вашему поведению. Например, если вы, разговаривая с животным, опускаетесь на корточки, чтобы быть на одном уровне, то показываете, что настроены мирно. Используйте ограниченный набор слов для обозначения самых популярных действий: «гулять», «обед», «ванна», «играть», «тихо». Важно, чтобы слова были максимально короткими и четкопроизносимыми. Чем чаще вы повторяете их за 5 секунд до начала того или иного действия, тем быстрее животное выучит их смысл.