Ученые говорят, что даже ваш питомец может рассказать о том, какой вы человек

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Кажется, уже давно пора привыкнуть к тому, что окружающие вас вещи могут рассказать о том, какой вы человек. Домашние животные не исключение: не зря же говорят, что они похожи на своих хозяев. Эндрю Роуэн, директор центра для животных, сказал: «Через своих питомцев люди делают заявление о себе». Так вот, братья ваши меньшие могут не только быть похожими на вас внешне, но еще и выдать общественности интересную информацию о вашем характере.

AdMe.ru любит скрытые правдивые смыслы и знаки, поэтому сделал подборку характеристик человека, которые можно узнать по его домашнему питомцу.

Собаки

Исследование, проведенное департаментом психологии Университета Майами в Оксфорде, говорит о том, что владельцы собак имеют более крепкое здоровье, они лучше справляются со стрессом и менее подвержены депрессии. А в исследовании Университета Миссури отмечается, что менее депрессивными являются те женщины и одинокие люди, у которых есть собака. Животное в таком случае помогает скрасить одиночество, добавляя в жизнь тепло и уют. В 2010 году исследование о «Большой пятерке», которая характеризует человека, выявило, что владельцы собак в большинстве своем экстраверты. Качеством, отличающим таких людей, была названа добросовестность. Также исследование утверждает, что люди с собаками одни из самых веселых.

Коты

Владельцы котов в отличие от тех, у кого есть собака, более склонны к поведению интроверта и нонконформиста, также у них выше уровень интеллигентности, об этом говорит исследование Университета Кэрролла. Все то же исследование 2010 года о «Большой пятерке» относительно владельцев котов говорит, что они более креативны, предприимчивы, но при этом невротичны. Также у них присутствует чувство тревожности. Профессор психологии Дениз Гастелло отмечает, что люди склонны выбирать себе животных исходя именно из своих личных характеристик, поэтому те, кто более независим и самостоятелен, предпочитают заводить именно представителей семейства кошачьих.

Рептилии

Из всех владельцев домашних животных обладатели рептилий, согласно исследованию Университета Хартфордшира, самые независимые. Люди с такими питомцами менее веселые, если сравнивать с собаководами, и меньше нуждаются в компании. Занимательно и то, что окружающие считают, что у их питомцев нет чувства юмора.

Птицы

Владельцы птиц еще более открыты к социальному взаимодействию, чем даже владельцы собак. Согласно данным опроса 2010 года, люди, у которых в качестве домашнего питомца птицы, удовлетворены своей работой больше остальных. Чаще всего эти люди занимают рабочие ниши в сфере рекламы, продаж, администрирования и строительства. А женщины с птицами более склонны к выбору доминирующих позиций.

Рыбы

Владельцы рыб считаются замкнутыми, но в то же время они отличаются разнообразием в своем образе жизни и ценностных убеждениях. Исследование Университета Орегона выявило, что рыбы характеризуют людей как менее пессимистичных и менее циничных. Плюс к этому любители птиц не так сильно интересуются материальной роскошью, отдавая предпочтение свободе и при этом не имея большого авторитета.

Кролики и грызуны

Если говорить о некоторых представителях грызунов, то отдельно выделим кроликов, морских свинок и хомяков. Так, владельцы кроликов определяются как интроверты, склонные к невротичности. Кроме того, проведенный опрос показал, что люди с кроликами склонны к творчеству, новым открытиям и опыту, а также предпочитают рано вставать. Еще один опрос выявил, что владельцы морских свинок, как и кроликов, более склонны к поведению интроверта. А вот владельцы хомячков отличаются своей образованностью и наличием разных ученых степеней.