Ученые доказали, что собаки могут распознать плохого человека

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Кошка или собака? Это вопрос, о котором можно спорить вечно. Но есть один факт о собаках, который, возможно, изменит ваше мнение о том, какое животное лучше выбрать. Вы доверяете своей собаке, но доверяет ли она вам?

Мы в AdMe.ru любим факты, и особенно факты о животных. Недавнее исследование показало, что собаки могут понять, насколько надежный перед ними человек. Мы хотим поделиться этой информацией с вами. Оказывается, собаки — настоящие детективы и могут предупредить нас, когда стоит быть осторожнее с другими людьми.

Исследование проводил ученый Акико Такаока из Киотского университета. Он и его коллеги хотели узнать, поверит ли собака человеку, который ей заведомо лжет. Эксперимент проводили в 3 этапа, чтобы понять, как быстро животное сможет определить, что перед ним ненадежный человек. Группа ученых утверждает, что это исследование очень важно для дальнейшего изучения поведения собак. Оно показывает нам, что собаки гораздо охотнее взаимодействуют с честными людьми, добавляет Джон Брэдшоу из Бристольского университета.

В рамках эксперимента хозяин собаки сначала указывал на контейнер с едой. Животное подбегало к нему. Затем человек указывал на пустой контейнер. Собака обманывалась и следовала за жестом. Уже было известно, что собаки интересуются объектами, на которые указывает хозяин. Иными словами, они правильно понимают человеческие жесты. Но оказалось, что, если жесты непоследовательны, собака становится нервной и напряженной. К самому дальнему, пустому контейнеру не подошло ни одно животное. На второй раз они не поверили обману. В эксперименте приняли участие 34 собаки, и все они показали одинаковые результаты, сообщает журнал Animal Cognition. Собаки используют свой предыдущий опыт, чтобы определить, стоит ли верить человеку. Такаока планирует провести подобный эксперимент с волками — ближайшими родственниками собак. Пока же текущее исследование показало, что собаки проявляют любопытство к новым вещам, но быстро делают выводы, стоит ли продолжать верить человку.

Расширенные исследования показали, что собаки также понимают, какие отношения у их хозяев с другими людьми. В эксперименте владельцы собак просили незнакомцев о помощи. После этого людям предлагали угостить собаку. Поведение животных удивило всех. Домашние питомцы не стали брать угощение у тех, кто вел себя грубо с их хозяевами. Они предпочли, чтобы их кормили те, кто помогал. Собаки с меньшей охотой, но все же брали лакомство у людей, которые проигнорировали просьбу. Однако грубые и агрессивные участники эксперимента так и не смогли заслужить доверие. Другое независимое исследование показало аналогичные результаты: собаки отлично считывают социальные нормы. Они точно так же избегали людей, которые плохо отнеслись к их хозяевам.

До этого было доказано, что собаки считывают наши жесты и мимику. Теперь мы знаем об этих животных еще больше. Они могут расшифровать наши жесты, чтобы понять, стоит ли следовать нашим подсказкам. Тем не менее исследования показывают, что собаки в основном живут в настоящем, «задумываясь» о прошлом или будущем только в нестандартных ситуациях. Но если вы часто обманываете собаку, она не будет вам доверять и подчиняться. А если собака не любит ваших друзей, возможно, что-то не так в вашей дружбе?

А насколько умна ваша собака? Поделитесь своими историями в комментариях!