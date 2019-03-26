Ученые доказали, что рассматривание милых фотографий может улучшить личную жизнь. И вот 25 «улучшателей»

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Если вы искали повод, чтобы рассматривать фотографии котят, щенков и других милых животных как можно дольше, теперь он у вас есть. В недавнем исследовании ученые из Университета Флориды (США) выяснили, что люди в парах, которые смотрят на фотографии различных мимимишек, с большей теплотой относятся друг к другу и в целом более довольны своим браком. Так что быстрее зовите своего супруга или супругу и приступайте к просмотру.

Опытным путем AdMe.ru установил, что мимими-терапия — лучшее средство не только для улучшения отношений в браке, но и самое эффективное лекарство от любой хандры.

У моих больших ушей есть маленький котенок. Ой, то есть у моего маленького котенка есть большие уши

Он делает это каждый раз, когда мне грустно

Коты — это жидкость. Доказательство № 10 010

Для тех, кто думает, что настоящей любви не существует

Тебе же не нужна сегодня эта раковина, хозяин?

Вот что я показываю всем своим неприятностям

Когда тебе снится, что ты на кастинге в Cirque du Soleil

Офелия, победительница конкурса «Мисс мимимисс — 2019»

Вовремя поданная сосиска способна скрасить даже самые темные времена

Кажется, из мюзикла «Кошки» сбежал актер

Если вы считаете, что корги — не самые милые создания в мире, то вот вам корги в носочках. Шах и мат

В библиотеке должно быть тихо, потому что там все спят!

Тот случай, когда слова не нужны

Я учусь в колледже, и вместо писем мама присылает фотографии из жизни нашей кошки

Его первый день дома

Это Кокос. Его фотография заменит вам табличку «Сарказм»

Привет, меня зовут Панда. И я только вчера открыл глазки

Это Вомбат. И он едет домой из приюта

Это Монти. И он категорически не понимает, почему я не провожу весь день, лежа на полу рядом с ним

Нет, серьезно, вы все еще не любите корги?

Программа «Кот.exe» не отвечает

Этот мимиметр сломался, несите новый

Когда ты отчаянно хочешь казаться крутым парнем, но природа все решила за тебя

Я тоже люблю тебя, странное двуногое создание

Прошу прощения, хозяин, за то, что я натворил и о чем ты пока еще не знаешь... Дружба?