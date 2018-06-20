У животных тоже бывают фотографии, которые они захотели бы срочно удалить

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Фотографии животных почти всегда получаются идеальными. Признайтесь, вы тоже не раз завидовали своему питомцу, который умудряется чертовски фотогенично поднять лапку. Однако и у зверушек случаются проколы из разряда «фото на паспорт». Как и люди, животные порой выглядят на снимках ужасно нелепо: их просто-напросто застали врасплох за глупым занятием или сфотографировали, когда они не были готовы к фотосессии.

AdMe.ru собрал снимки, при виде которых невольно закрадывается подозрение: «А так ли уж умен мой пес?»

Собака, представляющая себя балериной

Грустный мишка

У каждого есть такой друг, который испортит любую фотографию

«У меня такое же лицо, когда официант проходит мимо с едой, но несет ее к другому столику»

Ох, надо было лечь спать пораньше

Она все время так сидит

Мне так удобно, даже не сомневайся

Когда фотогеничность вообще не твой конек

Просто кошка на стиральной машине

Последний аргумент в любом споре

Сладкий сон

Ты не ты, когда голоден

«Сидел так 10 минут и пялился на меня. Чего тебе, пес?»

Это ее фото для поиска нового дома

Я неотразим, верно?

За секунду до падения

Я уже в ванной? А теперь?

Это Тина, и у нее не хватает зубов

Улыбочку, пожалуйста

«Все, что я хотел, — сделать милый снимок кота»

Кажется, этот тигр забыл, как быть тигром

«У нашей собаки был сердечный приступ, но она все равно продолжает радовать нас по утрам своей глуповатой улыбкой»

Искусство флирта

Хозяин, привет!

Застали врасплох

Ничего, зато она прекрасна душой

Мы знаем, что у вас тоже есть парочка подобных кадров с вашим любимцем. Поделитесь ими с нами!