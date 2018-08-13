Доставайте ваш мимиметр: он уже много раз зашкаливал, пришло время ему взорваться от умиления

В мире очень много опасных животных с острыми когтями и зубами, с ядовитыми иголками или щупальцами. Но есть и те, чье тайное оружие намного мощнее, чем у всех остальных. И одному из таких удивительных животных мы решили посвятить наш сегодняшний пост.

AdMe.ru собрал фотографии кенгуру, о которых мало кто слышал. А те, кто видел этих зверей, уже никогда не смогут забыть свою встречу с ними.

Знакомьтесь, это древесные кенгуру — очень опасные животные

Они влюбляют в себя с первой секунды, никому не оставляя шансов на равнодушие

Их улыбка обезоруживает

А милая мордашка вынудит вас остановиться и отдать всю еду

Они сильные

Порой невозмутимые

Они легко вызывают доверие

Хотя в это же время могут продумывать план нападения

Они самоуверенны

У них есть свое укромное местечко

И гипнотический взгляд

При встрече с ними у вас не будет шансов

Не умереть от умиления

Или не расплыться в улыбке

Но никогда не забывайте об их главном оружии

Одним своим взглядом они проникают прямо в сердце

И остаются там навсегда

А вы когда-нибудь слышали об этих невероятных созданиях? Или, может, вам даже посчастливилось увидеть их вживую?

Фото на превью crownnjewels / instagram

2 На склад!
1 Комментарии
  • 13 августа 2018
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