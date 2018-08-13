Доставайте ваш мимиметр: он уже много раз зашкаливал, пришло время ему взорваться от умиления
В мире очень много опасных животных с острыми когтями и зубами, с ядовитыми иголками или щупальцами. Но есть и те, чье тайное оружие намного мощнее, чем у всех остальных. И одному из таких удивительных животных мы решили посвятить наш сегодняшний пост.
AdMe.ru собрал фотографии кенгуру, о которых мало кто слышал. А те, кто видел этих зверей, уже никогда не смогут забыть свою встречу с ними.
Знакомьтесь, это древесные кенгуру — очень опасные животные
Они влюбляют в себя с первой секунды, никому не оставляя шансов на равнодушие
Их улыбка обезоруживает
А милая мордашка вынудит вас остановиться и отдать всю еду
Они сильные
Порой невозмутимые
Они легко вызывают доверие
Хотя в это же время могут продумывать план нападения
Они самоуверенны
У них есть свое укромное местечко
И гипнотический взгляд
При встрече с ними у вас не будет шансов
Не умереть от умиления
Или не расплыться в улыбке
Но никогда не забывайте об их главном оружии
Одним своим взглядом они проникают прямо в сердце
И остаются там навсегда
А вы когда-нибудь слышали об этих невероятных созданиях? Или, может, вам даже посчастливилось увидеть их вживую?
Фото на превью crownnjewels / instagram