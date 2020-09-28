AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Знакомьтесь, это Хина. Собака, которую косточкой не корми — дай испортить идеальное фото

22336
2k

Японка Йоко — хозяйка четырех харизматичных собак породы сиба-ину, которые всегда готовы разнообразить их семейный блог яркими фото. Кикко, Саша и Момо ведут себя нормально и охотно позируют на фото, а вот сиба-ину по кличке Хина — настоящая саботажница и вредительница — всегда находит способ «испортить» совместные снимки.

Мы в AdMe.ru с удовольствием следим за блогом Йоко. Уверены, у каждого есть такой друг, как Хина, который любит сделать фото особенными.

1. Когда Хине было 5 месяцев, она не знала о том, как позировать на групповых фото

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

2. Поэтому Хина просто вела себя так, как считала нужным

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

3. Йоко считает, что Хина делает это специально, чтобы поднять настроение!

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

4. Так малышка Хина пыталась узнать, вкусная ли Момо

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

5. Момо и Хина стараются поднять всем настроение

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

6. Это был день рождения Момо, но у Хины другое мнение. Ее даже не смущала именная табличка на торте

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

7. Девиз Хины: улыбайся, несмотря ни на что!

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

8. Вот так, по мнению Хины, нужно позировать с новым ошейником

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

9. Хина уверена, что в профиль она получается лучше

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

10. Главная цель Хины — каждый день делать все возможное, чтобы все были счастливы!

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

11. Наверное, именно так мог бы выглядеть понедельник...

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

12. ...или так

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

13. От вторника Хина предпочитает прятаться за сестрами

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

14. В среду Хина особенно не хочет ничего делать

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

15. Вот так Хина проводит будни и просит разбудить ее в субботу!

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

16. Ура, Хина нашла выходные!

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

17. Видимо, только Хина знает, где именно они находятся

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

18. Хина, просыпайся, на дворе воскресенье!

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

19. Хина, проснись!

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

20. Разбудить Хину не так-то просто

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

21. Вот так с помощью фото Хина старается поднять настроение другим!

© 柴犬／Shiba Inu - Kikko, Sasha, Momo & Hina / facebook

Как вы считаете, почему Хина так позирует для семейного фото?

22336
2k