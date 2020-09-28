Знакомьтесь, это Хина. Собака, которую косточкой не корми — дай испортить идеальное фото

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Японка Йоко — хозяйка четырех харизматичных собак породы сиба-ину, которые всегда готовы разнообразить их семейный блог яркими фото. Кикко, Саша и Момо ведут себя нормально и охотно позируют на фото, а вот сиба-ину по кличке Хина — настоящая саботажница и вредительница — всегда находит способ «испортить» совместные снимки.

Мы в AdMe.ru с удовольствием следим за блогом Йоко. Уверены, у каждого есть такой друг, как Хина, который любит сделать фото особенными.

1. Когда Хине было 5 месяцев, она не знала о том, как позировать на групповых фото

2. Поэтому Хина просто вела себя так, как считала нужным

3. Йоко считает, что Хина делает это специально, чтобы поднять настроение!

4. Так малышка Хина пыталась узнать, вкусная ли Момо

5. Момо и Хина стараются поднять всем настроение

6. Это был день рождения Момо, но у Хины другое мнение. Ее даже не смущала именная табличка на торте

7. Девиз Хины: улыбайся, несмотря ни на что!

8. Вот так, по мнению Хины, нужно позировать с новым ошейником

9. Хина уверена, что в профиль она получается лучше

10. Главная цель Хины — каждый день делать все возможное, чтобы все были счастливы!

11. Наверное, именно так мог бы выглядеть понедельник...

12. ...или так

13. От вторника Хина предпочитает прятаться за сестрами

14. В среду Хина особенно не хочет ничего делать

15. Вот так Хина проводит будни и просит разбудить ее в субботу!

16. Ура, Хина нашла выходные!

17. Видимо, только Хина знает, где именно они находятся

18. Хина, просыпайся, на дворе воскресенье!

19. Хина, проснись!

20. Разбудить Хину не так-то просто

21. Вот так с помощью фото Хина старается поднять настроение другим!