Ты мой друг, я в ответе за тебя и #никогдатебянеброшу (Самый добрый флешмоб 2019 года)

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Каково это: быть преданным другом и вдруг стать просто — преданным? В рунете набирает обороты флешмоб, призванный привлечь внимание к проблеме брошенных домашних животных. Неравнодушные пользователи размещают фото своих любимцев с хештегом #никогдатебянеброшy и призывают помнить об ответственности, приходящей к нам вместе с новым членом семьи.

Взгляните на эти фотографии участников акции: они очень разные, не всегда послушные, у некоторых трудная судьба и проблемы со здоровьем, но все они любимы. Редакция AdMe.ru тоже приняла участие во флешмобе — может быть, вместе мы сумеем сделать так, чтобы больше никто не предавал друзей?

«Многие спрашивали, отдадим ли мы Тедди, когда родится Марк. Дети не причина отдавать собаку. Вообще ничто не причина»

«Таких малышей на морях покупают ради развлечения. Родственники привезли Алиске „поиграться“. А я не отдам, никаких „наиграется“ не будет»

«Я люблю его таким, какой он есть. И прощаю ему любую шалость. Ведь его жизнь в наших руках»

«Тасю мы купили в питомнике, где от нее получали потомство и на тот момент уже не были заинтересованы в ее содержании»

«Аллергия на шерсть со мной на всю жизнь. И я #никогдатебянеброшу»

«Соседи ненавидят его за лай. Мы с ним постоянно ругаемся. Но вопрос о том, оставить его или нет, у нас никогда не стоял»

«Он натренировал нас вскакивать по нескольку раз за ночь, за что недавно родившиеся дети ему очень благодарны»

«Гром терялся дважды: в первый раз мы вернули его хозяйке, и уже через полгода он умирал на другом конце города в лесу. Мы забрали его навсегда»

«Котенок из сугроба оказался очень коммуникабельным и ласковым, совсем не хочет быть один. Или боится, что его снова выбросят»

«От нее отказались, содержали без грунта, еды, кальция и белка. Я не понимаю, как улитка может надоесть»

«У его хозяйки что-то случилось в семье, и она вынуждена была его продать»

«Басилиса была со мной всю мою сознательную жизнь. Несмотря на то, что она ослепла и оглохла, она до сих пор королева стаи и член семьи»

«Их в свое время практически бросили: расплодили под сотню крыс и забили на них»

«В приюте эта дама не подпускала меня к себе неделю, рычала и огрызалась, но я настойчива. И теперь она везде ходит за мной хвостом»

«Две бусинки, которые любят людей, несмотря на то, что у кого-то поднялась рука их бросить и вычеркнуть из своей жизни»

«Взяли мы его в возрасте 4 лет: он сидел в грязной луже на сквозняке, ел раз в 2–3 недели, на том и держался»

«У Алисы нет хвостика и имеются проблемы со здоровьем, под которые приходится подстраиваться. Но это ничтожная плата за ее любовь»

«Он был привязан на промзоне и брошен без воды и еды. Щенком дети наигрались. Собака выросла — и все, на помойку»

«Создать жизнеспособную экосистему под силу не каждому ребенку. И в итоге рыбки заканчивают жизнь в туалете»

«2 переезда, ее эпилепсия, моя беременность, ее пока полное неприятие Сашки. Но я все равно #никогдатебянеброшу»

«Он остался инвалидом. Люблю до невозможности и никогда не предам, до самого последнего дня»

Бонус: большим тоже нужна забота

В 1985 году Вьетнам подарил Кубе 7 индийских слонов. Но по прибытии выяснилось, что они привиты от ящура, которого на Кубе никогда не было, и их не впустили на территорию страны. Вьетнаму ослабленные путешествием животные тоже оказались не нужны. В итоге гигантских «отказников» согласился забрать СССР. Самец и самка из той партии слонов до сих пор живут в Московском зоопарке. Они уже несколько раз становились родителями, двоих малышей — девочку и мальчика — воспитывают сами, остальные разъехались по миру.

Манифест акции: «Животные не игрушки! Изучайте информацию о содержании, будьте готовы к затратам, создавайте нужные условия до приобретения питомца. Ответственность для многих так и остается просто словом. #никогдатебянеброшу».