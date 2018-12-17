Тест: Сможете ли вы угадать животных по их «детским» фотографиям?

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Мы, люди, очень часто бываем совсем не похожи на себя маленьких, что уж говорить о животных. Но одно можно сказать точно: в детстве все создания природы невероятны милы, поэтому, отгадывая животных из сегодняшнего теста, вы вдобавок получите мощный заряд позитива и умиления.