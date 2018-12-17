Тест: Сможете ли вы угадать животных по их «детским» фотографиям?

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Мы, люди, очень часто бываем совсем не похожи на себя маленьких, что уж говорить о животных. Но одно можно сказать точно: в детстве все создания природы невероятны милы, поэтому, отгадывая животных из сегодняшнего теста, вы вдобавок получите мощный заряд позитива и умиления.

Многих животных из этого теста AdMe.ru впервые увидел малышами. Посмотрим, скольких угадаете вы.

1.

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© imgur   © depositphotos  

2.

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© Smithsonian's National Zoo / flickr   © Smithsonian's National Zoo / flickr  

3.

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© loopdeloops / reddit   © pixabay  

4.

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© Wild Spirit Wolf Sanctuary / flickr   © pixabay  

5.

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© depositphotos   © depositphotos  

6.

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© stevieja57 / reddit   © pixabay  

7.

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© braindamaged217 / flickr   © Ashi the Rat and Friends / facebook  

8.

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© Nathan Rupert / flickr   © pixabay  

9.

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© GeraltofZenica12 / imgur   © pixabay  

10.

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© depositphotos   © depositphotos  

11.

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© Audrey / flickr   © pixabay  

12.

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© Scaulbylausis / reddit   © pixabay  

Детеныш какого животного из нашей подборки стал для вас открытием?

Фото на превью loopdeloops / reddit

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