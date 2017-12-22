Чтобы найти кошечку по кличке Вареничек, нужно нанять детектива. Попробуйте найти ее на фото
Наверное, каждый обладатель пушистого чуда хоть раз тратил кучу времени, чтобы найти своего любимца, пока тот сладко спал под диваном или между стеной и огромным шкафом.
Милая кошечка по кличке Вареник (Pierogi) тоже любит поиграть в прятки. Ее хозяйка, американская писательница и комик Грейс Спелман (Grace Spelman), переехала в новую квартиру. Коробки и пакеты с вещами просто рай для маленькой ниндзя. Девушка публикует фотографии в Twitter и просит друзей помочь ей найти любимицу.
AdMe.ru предлагает вам проверить свою внимательность и найти хитрую кошечку на этих фотографиях. Жмите на картинку, чтобы увидеть правильный ответ.
10. Уровень: Новичок
9. Уровень: Старательный
8. Уровень: Наблюдательный
7. Уровень: Внимательный
6. Уровень: Очень внимательный
5. Уровень: Глазастый
4. Уровень: Зоркий
3. Уровень: Орлиный глаз
2. Уровень: Глаз — алмаз
1. Уровень: Всевидящее око
Вы отыскали мастерицу маскировки на всех фотографиях? Делитесь своим результатом в комментариях.
Фото на превью GraceSpelman/twitter, GraceSpelman/twitter