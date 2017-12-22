Чтобы найти кошечку по кличке Вареничек, нужно нанять детектива. Попробуйте найти ее на фото

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Наверное, каждый обладатель пушистого чуда хоть раз тратил кучу времени, чтобы найти своего любимца, пока тот сладко спал под диваном или между стеной и огромным шкафом.

Милая кошечка по кличке Вареник (Pierogi) тоже любит поиграть в прятки. Ее хозяйка, американская писательница и комик Грейс Спелман (Grace Spelman), переехала в новую квартиру. Коробки и пакеты с вещами просто рай для маленькой ниндзя. Девушка публикует фотографии в Twitter и просит друзей помочь ей найти любимицу.

AdMe.ru предлагает вам проверить свою внимательность и найти хитрую кошечку на этих фотографиях. Жмите на картинку, чтобы увидеть правильный ответ.