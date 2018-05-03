Суперсложный тест, который покажет, можете ли вы отличить одно животное от другого
На Земле насчитывается 8,7 млн видов живых организмов. Некоторых из них мы знаем хорошо, других видели только в зоопарках и по телевизору. И чтобы вы проверили свои знания в зоологии, мы составили для вас этот тест.
AdMe.ru выбрал более 30 братьев наших меньших. Посчитайте в конце, какие из них вам знакомы. За одно животное, которое вы узнали, начисляйте себе один балл.
1. Начнем с простого. Где вомбат, а где бобер?
2. Тоже просто. Где красная панда, а где енот?
3. Тут точно справитесь. Где буйвол, а где як?
4. Размялись? Продолжим. Где кулан, а где осел?
5. Угадают внимательные. Где олень болотный, а где косуля?
6. Сосредоточьтесь. Где мадагаскарская руконожка, а где кошачий лемур?
7. А теперь начнутся вопросы посложнее. Где соловей, а где пеночка?
8. Вопрос для тех, кто любит рептилий. Где аллигатор, а где крокодил?
9. Угадают те, у кого в деревне куры пропадали. Где горностай, а где хорек?
10. И все-таки где шакал, а где индийский волк?
11. А теперь самые сложные вопросы. Где кинкажу, а где олинго?
12. Все их знают, но вряд ли узнают. Где ворона, а где ворон?
13. Если знаете ответ на этот вопрос — вы настоящий зоолог! Где леопард, а где ягуар?
14. Спорим, ни за что не угадаете. Где мурена, а где угорь?
15. Сможете различить, где орел, а где ястреб?
16. Ответ знают единицы. Где поссум, а где опоссум?
17. А вот вопрос для настоящих профи. Где фосса, а где росомаха?
Бонус: На фото листохвостый мадагаскарский геккон или сухой лист?
1–4 правильных ответа
Простите, но вы, вероятно, не зоолог. И это видно. Ваши ответы расстроили бы Дэвида Аттенборо.
5–8 правильных ответов
Судя по всему, некоторые виды животных пока являются для вас загадкой.
9–12 правильных ответов
Вы любите животных и неплохо в них разбираетесь. Вы просто молодец!
13–16 правильных ответов
Вы настоящий знаток природы. Еще чуть-чуть, и вас можно было бы отправить вести передачи о животных.
17 правильных ответов
Все правильно! Вы случайно не профессор зоологии?
Сколько животных вы смогли узнать? Делитесь своими результатами в комментариях.
Фото на превью depositphotos