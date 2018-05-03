Суперсложный тест, который покажет, можете ли вы отличить одно животное от другого

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На Земле насчитывается 8,7 млн видов живых организмов. Некоторых из них мы знаем хорошо, других видели только в зоопарках и по телевизору. И чтобы вы проверили свои знания в зоологии, мы составили для вас этот тест.

AdMe.ru выбрал более 30 братьев наших меньших. Посчитайте в конце, какие из них вам знакомы. За одно животное, которое вы узнали, начисляйте себе один балл.

1. Начнем с простого. Где вомбат, а где бобер?

2. Тоже просто. Где красная панда, а где енот?

3. Тут точно справитесь. Где буйвол, а где як?

4. Размялись? Продолжим. Где кулан, а где осел?

5. Угадают внимательные. Где олень болотный, а где косуля?

6. Сосредоточьтесь. Где мадагаскарская руконожка, а где кошачий лемур?

7. А теперь начнутся вопросы посложнее. Где соловей, а где пеночка?

8. Вопрос для тех, кто любит рептилий. Где аллигатор, а где крокодил?

9. Угадают те, у кого в деревне куры пропадали. Где горностай, а где хорек?

10. И все-таки где шакал, а где индийский волк?

11. А теперь самые сложные вопросы. Где кинкажу, а где олинго?

12. Все их знают, но вряд ли узнают. Где ворона, а где ворон?

13. Если знаете ответ на этот вопрос — вы настоящий зоолог! Где леопард, а где ягуар?

14. Спорим, ни за что не угадаете. Где мурена, а где угорь?

15. Сможете различить, где орел, а где ястреб?

16. Ответ знают единицы. Где поссум, а где опоссум?

17. А вот вопрос для настоящих профи. Где фосса, а где росомаха?

Бонус: На фото листохвостый мадагаскарский геккон или сухой лист?

1–4 правильных ответа

Простите, но вы, вероятно, не зоолог. И это видно. Ваши ответы расстроили бы Дэвида Аттенборо.

5–8 правильных ответов

Судя по всему, некоторые виды животных пока являются для вас загадкой.

9–12 правильных ответов

Вы любите животных и неплохо в них разбираетесь. Вы просто молодец!

13–16 правильных ответов

Вы настоящий знаток природы. Еще чуть-чуть, и вас можно было бы отправить вести передачи о животных.

17 правильных ответов

Все правильно! Вы случайно не профессор зоологии?

Сколько животных вы смогли узнать? Делитесь своими результатами в комментариях.