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Сравните внешний вид 12 пород собак сейчас и 100 лет назад. От добермана мы в шоке

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Все течет, все меняется, и время оставляет неизгладимый отпечаток на всем, к чему прикасается. И породы собак не стали исключением, ведь современные друзья человека имели иной облик до того, как за дело взялись заводчики. Пудели, доберманы, таксы — как поразительно их внешний вид трансформировался за какой-то век. А глядя на других, так и не скажешь. Например, самоед является одной из древнейших пород собак, но при этом его облик не сильно изменился за тысячелетия.

Мы в AdMe.ru с головой нырнули в историю, чтобы рассказать вам о наших потрясающих четвероногих друзьях. Покажите в комментариях фотки своих любимцев, сравним их с изображениями так называемых праотцов.

Доберман (Dobermann)

© wikipedia, © pixabay

Доберман был выведен Карлом Фридрихом Луисом Доберманном в конце XIX века. Первоначально собаку назвали тюрингским пинчером, но после смерти создателя породу переименовали в его честь. К сожалению, мы не знаем точно, как Карл получил доберманов, поскольку он не оставил записей.

Предполагают, что дело не обошлось без ротвейлера, короткошерстных овчарок, черно-подпалого терьера, гладкошерстного немецкого пинчера и некоторых других пород. Селекционная работа не была доведена Карлом Доберманном до конца, и после его смерти ее продолжил Отто Гёллер.

Вест-хайленд-уайт-терьер (West highland white terrier)

© wikipedia, © pixabay

Вест-хайленд-уайт-терьера, или просто веста, выводили для охоты на мелкую дичь. Предположительно порода появилась в Шотландии, но когда именно, неизвестно. Впервые она упоминается еще во времена Якова VI Шотландского, который правил между 1567 и 1625 годами.

Считается, что весты — это потомки керн-терьеров, которых разводили в округе Агрилл в Англии. Первый официальный клуб появился аж в 1904 году, основал его 10-й герцог Аргайл Нейл Кэмпбелл.

Такса (Dachshund)

© wikimedia, © pixabay

Такса предположительно является одной из самых древних пород норных собак. Но вокруг ее возникновения до сих пор не утихают споры. Предки этих собак могли появиться еще в Древнем Египте, где находили изображения коротконогих псов. Современные же черты таксы начали проявляться к концу XVIII века.

Уильям Леффлер в книге о собаках (1891) пишет так: «Происхождение таксы находится под сомнением, наши лучшие авторитеты расходятся во мнениях относительно зарождения породы. Однако можно согласиться с тем, что гладкошерстная такса дала начало как длинношерстным, так и жесткошерстным разновидностям».

Бультерьер (Bull terrier)

© wikipedia, © Lilly M / wikipedia

Джеймс Хинкс впервые показал белого бультерьера на выставке собак в 1862 году. Он начал работать над выведением этой породы в XIX веке в Англии. В результате длительного эксперимента, в котором участвовали английский бульдог, белый английский терьер, далматин, испанский пойнтер и уипет (для увеличения элегантности и ловкости), борзая и колли, получилось такое интересное существо.

Кстати, создатель породы хотел добиться именно белого цвета, и изначально ее представители еще не имели привычной теперь яйцеобразной морды.

Немецкая овчарка (German Shepherd)

© wikipedia, © pixabay

Считается, что у немецких овчарок 2 основных центра происхождения: нынешняя территория Скандинавии и Северо-Запад России. Макс Эмиль Фредерик фон Штефаниц вместе с Хорандом фон Графратом признаны основателями породы.

Сибирский хаски (Siberian husky)

© wikipedia, © alionaallionova / instagram

Сибирские хаски — это ездовые собаки, которые являются одной из древнейших пород в мире, ее предки тягали упряжки аж 9000 лет! Их разводили аборигены оседлых народов, занимавшиеся ловлей рыбы и охотой на морского зверя (носители так называемой охотской культуры). Впервые породу зарегистрировали в 1930-х годах американские кинологи в качестве ездовой собаки, выведенной чукчами северо-восточной части Сибири.

Популярность эти псы получили благодаря рассказу о Великой гонке милосердия, которая состоялась в 1925 году в Номе с участием хаски Балто и Того.

Бородатый колли (Bearded сollie)

© wikipedia, © Sannse / wikipedia

История бородатого колли насчитывает более 500 лет. Появилась порода в Шотландии в XVI веке. Специалисты не могут точно установить предков этих собак, но склоняются к тому, что в селекции участвовали овчарки, сопровождавшие в то время торговцев.

В результате союза этих животных с местными пастушьими собаками и появился бородатый колли. Современный облик порода получила благодаря работе Гвендолин Олив Уиллисон в 1940-х годах.

Бассет-хаунд (Basset hound)

© wikipedia, © wikipedia

Современный бассет-хаунд ведет свое происхождение от французских собак, которых вывели в Великобритании в конце 1800-х годов. Сам же типаж бассета сложился во Франции: в VI веке в бенедиктинском аббатстве святого Губерта разводили подобных гончих. А сами гончие святого Губерта происходили от лаконской (спартанской) гончей.

Акита (Akita)

© wikipedia, © pixabay

Акита — крупная собака, которая появилась в заснеженных горных районах северной Японии. Есть 2 разновидности породы: акита-ину и американская акита. Первые упоминания акиты отмечены в 1600-х годах: тогда она участвовала в собачьих боях, которые в то время пользовались популярностью в Японии. А с 1500-х по 1800-е годы представители этой породы были спутниками самураев.

Порода прославилась после истории Хатико, и, наверное, сейчас нет человека, незнакомого с этим верным псом.

Пекинес (Pekingese)

© wikimedia, © Lilly M / wikipedia

Эта декоративная порода возникла в Китае более 2000 лет назад. Пекинесы могли принадлежать только императорским особам. Свое название песики получили от наименования города Пекин.

Эта милашка попала в другие страны после того, как англичане захватили Летний императорский дворец в Пекине в 1860 году. Пекинесы были вывезены из Китая и в качестве трофеев осели в Европе и США.

Самоед (Samoyed)

© wikipedia, © Томасина / wikimedia

Самоедская собака — одна из старейших собак. Она существовала много лет бок о бок с северными племенами самодийских народов. Так как внешний облик самоеда почти не менялся, можно предположить, что самодийские племена одомашнили белого волка.

Самоед и по сей день прекрасно выполняет охотничьи функции. Также эта порода использовалась как нянька для детей и даже как домашняя грелка (приятно спать в чуме, зарывшись в теплую шерсть).

Пудель (Pudel)

© wikipedia, © Tim Wilson / wikipedia

Происхождение пуделя (который бывает большой, малый, карликовый и тойпудель) до сих пор вызывает споры. Одни считают его родиной Германию, а предком — португальскую водяную собаку, другие думают, что его родоначальником является барбет.

В любом случае пудель появился в Европе, на рисунках немецкого художника Альбрехта Дюрера в XV и XVI веках, и являлся собакой состоятельных людей. Эта порода также считается потенциальным предком ирландского водяного спаниеля, кудрявого ретривера и пудель-пойнтера.

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