Сравните внешний вид 12 пород собак сейчас и 100 лет назад. От добермана мы в шоке

Все течет, все меняется, и время оставляет неизгладимый отпечаток на всем, к чему прикасается. И породы собак не стали исключением, ведь современные друзья человека имели иной облик до того, как за дело взялись заводчики. Пудели, доберманы, таксы — как поразительно их внешний вид трансформировался за какой-то век. А глядя на других, так и не скажешь. Например, самоед является одной из древнейших пород собак, но при этом его облик не сильно изменился за тысячелетия.

Мы в AdMe.ru с головой нырнули в историю, чтобы рассказать вам о наших потрясающих четвероногих друзьях. Покажите в комментариях фотки своих любимцев, сравним их с изображениями так называемых праотцов.

Доберман (Dobermann)

Доберман был выведен Карлом Фридрихом Луисом Доберманном в конце XIX века. Первоначально собаку назвали тюрингским пинчером, но после смерти создателя породу переименовали в его честь. К сожалению, мы не знаем точно, как Карл получил доберманов, поскольку он не оставил записей. Предполагают, что дело не обошлось без ротвейлера, короткошерстных овчарок, черно-подпалого терьера, гладкошерстного немецкого пинчера и некоторых других пород. Селекционная работа не была доведена Карлом Доберманном до конца, и после его смерти ее продолжил Отто Гёллер.

Вест-хайленд-уайт-терьер (West highland white terrier)

Вест-хайленд-уайт-терьера, или просто веста, выводили для охоты на мелкую дичь. Предположительно порода появилась в Шотландии, но когда именно, неизвестно. Впервые она упоминается еще во времена Якова VI Шотландского, который правил между 1567 и 1625 годами. Считается, что весты — это потомки керн-терьеров, которых разводили в округе Агрилл в Англии. Первый официальный клуб появился аж в 1904 году, основал его 10-й герцог Аргайл Нейл Кэмпбелл.

Такса (Dachshund)

Такса предположительно является одной из самых древних пород норных собак. Но вокруг ее возникновения до сих пор не утихают споры. Предки этих собак могли появиться еще в Древнем Египте, где находили изображения коротконогих псов. Современные же черты таксы начали проявляться к концу XVIII века. Уильям Леффлер в книге о собаках (1891) пишет так: «Происхождение таксы находится под сомнением, наши лучшие авторитеты расходятся во мнениях относительно зарождения породы. Однако можно согласиться с тем, что гладкошерстная такса дала начало как длинношерстным, так и жесткошерстным разновидностям».

Бультерьер (Bull terrier)

Джеймс Хинкс впервые показал белого бультерьера на выставке собак в 1862 году. Он начал работать над выведением этой породы в XIX веке в Англии. В результате длительного эксперимента, в котором участвовали английский бульдог, белый английский терьер, далматин, испанский пойнтер и уипет (для увеличения элегантности и ловкости), борзая и колли, получилось такое интересное существо. Кстати, создатель породы хотел добиться именно белого цвета, и изначально ее представители еще не имели привычной теперь яйцеобразной морды.

Немецкая овчарка (German Shepherd)

Считается, что у немецких овчарок 2 основных центра происхождения: нынешняя территория Скандинавии и Северо-Запад России. Макс Эмиль Фредерик фон Штефаниц вместе с Хорандом фон Графратом признаны основателями породы.

Сибирский хаски (Siberian husky)

Сибирские хаски — это ездовые собаки, которые являются одной из древнейших пород в мире, ее предки тягали упряжки аж 9000 лет! Их разводили аборигены оседлых народов, занимавшиеся ловлей рыбы и охотой на морского зверя (носители так называемой охотской культуры). Впервые породу зарегистрировали в 1930-х годах американские кинологи в качестве ездовой собаки, выведенной чукчами северо-восточной части Сибири. Популярность эти псы получили благодаря рассказу о Великой гонке милосердия, которая состоялась в 1925 году в Номе с участием хаски Балто и Того.

Бородатый колли (Bearded сollie)

История бородатого колли насчитывает более 500 лет. Появилась порода в Шотландии в XVI веке. Специалисты не могут точно установить предков этих собак, но склоняются к тому, что в селекции участвовали овчарки, сопровождавшие в то время торговцев. В результате союза этих животных с местными пастушьими собаками и появился бородатый колли. Современный облик порода получила благодаря работе Гвендолин Олив Уиллисон в 1940-х годах.

Бассет-хаунд (Basset hound)

Современный бассет-хаунд ведет свое происхождение от французских собак, которых вывели в Великобритании в конце 1800-х годов. Сам же типаж бассета сложился во Франции: в VI веке в бенедиктинском аббатстве святого Губерта разводили подобных гончих. А сами гончие святого Губерта происходили от лаконской (спартанской) гончей.

Акита (Akita)

Акита — крупная собака, которая появилась в заснеженных горных районах северной Японии. Есть 2 разновидности породы: акита-ину и американская акита. Первые упоминания акиты отмечены в 1600-х годах: тогда она участвовала в собачьих боях, которые в то время пользовались популярностью в Японии. А с 1500-х по 1800-е годы представители этой породы были спутниками самураев. Порода прославилась после истории Хатико, и, наверное, сейчас нет человека, незнакомого с этим верным псом.

Пекинес (Pekingese)

Эта декоративная порода возникла в Китае более 2000 лет назад. Пекинесы могли принадлежать только императорским особам. Свое название песики получили от наименования города Пекин. Эта милашка попала в другие страны после того, как англичане захватили Летний императорский дворец в Пекине в 1860 году. Пекинесы были вывезены из Китая и в качестве трофеев осели в Европе и США.

Самоед (Samoyed)

Самоедская собака — одна из старейших собак. Она существовала много лет бок о бок с северными племенами самодийских народов. Так как внешний облик самоеда почти не менялся, можно предположить, что самодийские племена одомашнили белого волка. Самоед и по сей день прекрасно выполняет охотничьи функции. Также эта порода использовалась как нянька для детей и даже как домашняя грелка (приятно спать в чуме, зарывшись в теплую шерсть).

Пудель (Pudel)