Спорим, вы не сможете отыскать всех животных на этих фотографиях?

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Уверены ли вы, что всегда хорошо видите то, что вас окружает? Иногда от не самого внимательного взгляда людей ускользают удивительные вещи, спрятанные самой природой.

Специально для тех, кто готов остановиться и рассмотреть, казалось бы, самые обычные пейзажи, AdMe.ru подготовил подборку из 10 фотографий, на которых животные демонстрируют высший пилотаж в маскировке. Попробуете найти всех?