Собаки умеют обманывать. Ученые доказали!

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы в редакции AdMe.ru намерены вернуться домой и строго взглянуть в глаза нашим питомцам. А потом обнять их и угостить сосиской, конечно.

У собак, в отличие от кошек, которые «себе на уме», репутация верных и простодушных животных, неспособных на обман. Но швейцарские ученые выяснили, что не все так просто.

Эксперимент исследователей из цюрихского университета доказал, что собаки могут намеренно обманывать людей, чтобы получить то, что они хотят.

В исследовании участвовали 27 собак разных пород. У каждой из них было 2 партнера-человека. Собака должна была по очереди привести их к одной из 3-х коробок: в одной лежала сосиска, в другой — печенье для собак, а третья была пустой.

При этом один человек забирал угощение себе, а второй отдавал собаке.

Собаки быстро научились отводить «жадину» к пустой коробке, а партнера, который делился с ними, — к коробке, в которой лежала еда.

Исследователь Марианна Хеберлейн (Marianne Heberlein) говорит, что собаки проявили невероятную гибкость в поведении и доказали, что могут использовать тактический обман ради собственной выгоды.