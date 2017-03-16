Собаки умеют обманывать. Ученые доказали!

У собак, в отличие от кошек, которые «себе на уме», репутация верных и простодушных животных, неспособных на обман. Но швейцарские ученые выяснили, что не все так просто.

Мы в редакции AdMe.ru намерены вернуться домой и строго взглянуть в глаза нашим питомцам. А потом обнять их и угостить сосиской, конечно.

Эксперимент исследователей из цюрихского университета доказал, что собаки могут намеренно обманывать людей, чтобы получить то, что они хотят.

В исследовании участвовали 27 собак разных пород. У каждой из них было 2 партнера-человека. Собака должна была по очереди привести их к одной из 3-х коробок: в одной лежала сосиска, в другой — печенье для собак, а третья была пустой.

При этом один человек забирал угощение себе, а второй отдавал собаке.

Собаки быстро научились отводить «жадину» к пустой коробке, а партнера, который делился с ними, — к коробке, в которой лежала еда.

Исследователь Марианна Хеберлейн (Marianne Heberlein) говорит, что собаки проявили невероятную гибкость в поведении и доказали, что могут использовать тактический обман ради собственной выгоды.

Источник telegraph.co.uk
Фото на превью michibita/tumblr

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  • 16 марта 2017
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