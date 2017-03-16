Собаки умеют обманывать. Ученые доказали!
У собак, в отличие от кошек, которые «себе на уме», репутация верных и простодушных животных, неспособных на обман. Но швейцарские ученые выяснили, что не все так просто.
Мы в редакции AdMe.ru намерены вернуться домой и строго взглянуть в глаза нашим питомцам. А потом обнять их и угостить сосиской, конечно.
Эксперимент исследователей из цюрихского университета доказал, что собаки могут намеренно обманывать людей, чтобы получить то, что они хотят.
В исследовании участвовали 27 собак разных пород. У каждой из них было 2 партнера-человека. Собака должна была по очереди привести их к одной из 3-х коробок: в одной лежала сосиска, в другой — печенье для собак, а третья была пустой.
При этом один человек забирал угощение себе, а второй отдавал собаке.
Собаки быстро научились отводить «жадину» к пустой коробке, а партнера, который делился с ними, — к коробке, в которой лежала еда.
Исследователь Марианна Хеберлейн (Marianne Heberlein) говорит, что собаки проявили невероятную гибкость в поведении и доказали, что могут использовать тактический обман ради собственной выгоды.
Источник telegraph.co.uk
Фото на превью michibita/tumblr