Собаки и кошки, без которых уровень гормона радости в организме был бы существенно ниже
Если с планеты исчезнут собаки и кошки, то наша жизнь опустеет. По крайней мере, уж точно перестанет быть такой веселой и наполненной бескорыстной любовью. Наши домашние любимцы обладают редким даром повышать настроение, вызывать умиление или дикий хохот, даже если при этом они проказничают, вляпываются в истории и просто спят.
AdMe.ru собрал очередную подборку фотографий собак и кошек, которые призваны повысить уровень гормона радости в каждом, кто на них посмотрит.
«Сегодня мой кот встретил оленя»
Похоже, что этот хороший мальчик не так уж хорош. А может, просто хочет чихнуть. Кто рискнет проверить?
Прекрати делать то, что ты делаешь, и люби меня
«Мой пес пробует иглоукалывание»
Во время мытья кошки грустят, потому что теперь все знают, как они выглядят на самом деле
У Денниса косоглазие, но от этого он не менее любим
От кошачьей преданности не скрыться. Нигде
Можно с уверенностью сказать, что это мамин мальчик
Сладкие сны
Лучшее решение в жаркий летний день
Еще одно доказательство того, что кошки на 99 % состоят из жидкости
«Это Руди. Руди любит меня. Руди не мой кот»
«Не могу поверить... Она играет с котом в телевизоре! А как же я?!»
Когда твой друг по совместительству еще и неплохой коврик для медитаций
Одна из подушек ненастоящая. Попробуйте угадать, какая
Когда ничто тебя не может отвлечь от глубокой медитации
Эта собака переходит в режим подозреваки всего за пару секунд
«Это Гас. Мы не можем к нему прикоснуться или спокойно пройти мимо него в радиусе 2 метров, но мы все еще любим этого кота»
«Моя маленькая булочка с корицей»
Эта кошка явно прилетела к нам из другой Вселенной. И вот ее первые впечатления
А какие питомцы живут у вас дома? Делитесь фото в комментариях, нам очень любопытно на них посмотреть!
Фото на превью Katch922 / imgur, sedalati / reddit