Собаки и кошки, без которых уровень гормона радости в организме был бы существенно ниже

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Если с планеты исчезнут собаки и кошки, то наша жизнь опустеет. По крайней мере, уж точно перестанет быть такой веселой и наполненной бескорыстной любовью. Наши домашние любимцы обладают редким даром повышать настроение, вызывать умиление или дикий хохот, даже если при этом они проказничают, вляпываются в истории и просто спят.

AdMe.ru собрал очередную подборку фотографий собак и кошек, которые призваны повысить уровень гормона радости в каждом, кто на них посмотрит.

«Сегодня мой кот встретил оленя»

Похоже, что этот хороший мальчик не так уж хорош. А может, просто хочет чихнуть. Кто рискнет проверить?

Прекрати делать то, что ты делаешь, и люби меня

«Мой пес пробует иглоукалывание»

Во время мытья кошки грустят, потому что теперь все знают, как они выглядят на самом деле

У Денниса косоглазие, но от этого он не менее любим

От кошачьей преданности не скрыться. Нигде

Можно с уверенностью сказать, что это мамин мальчик

Сладкие сны

Лучшее решение в жаркий летний день

Еще одно доказательство того, что кошки на 99 % состоят из жидкости

«Это Руди. Руди любит меня. Руди не мой кот»

«Не могу поверить... Она играет с котом в телевизоре! А как же я?!»

Когда твой друг по совместительству еще и неплохой коврик для медитаций

Одна из подушек ненастоящая. Попробуйте угадать, какая

Когда ничто тебя не может отвлечь от глубокой медитации

Эта собака переходит в режим подозреваки всего за пару секунд

«Это Гас. Мы не можем к нему прикоснуться или спокойно пройти мимо него в радиусе 2 метров, но мы все еще любим этого кота»

«Моя маленькая булочка с корицей»

Эта кошка явно прилетела к нам из другой Вселенной. И вот ее первые впечатления