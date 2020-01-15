Собака показала пример небывалой отваги, защитив 900 овец во время австралийских пожаров

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В Австралии бушуют пожары, и это большая трагедия для всей планеты. А также повод вспомнить о том, что именно в такие моменты необходимо объединяться и помогать друг другу. История собаки по имени Пэтси (Patsy) напомнит каждому, что для того, чтобы спасать и быть героем, достаточно доброго и храброго сердца.

Мы в AdMe.ru рады осознавать, что на свете много людей и животных, которые своими отважными поступками спасают жизни и подают достойный пример всем нам.

Пэтси 6 лет, она смесь бордер-колли и келпи. Эти породы известны своей невероятной подвижностью и трудовой дисциплиной. Когда начались пожары и огонь стал приближаться, отважная Пэтси осталась рядом со своим хозяином, чтобы убедиться, что их ферма и большое стадо домашнего скота будут защищены от огня.

Хозяина Пэтси Стивена Хилла и его семью не эвакуировали, как других жителей, чьи фермы находились на противоположной стороне долины. Но предупредили, что изменения погоды могут спровоцировать возгорание и на их территории. На фотографиях видно, что огонь подошел очень близко к ферме.

К счастью, Стивен всегда находился в компании отважной Пэтси. Пастушьи породы собак формировались в течение многих поколений, в основу отбора закладывалась способность работать с овцами и крупным рогатым скотом. Это очень умные и стойкие животные, они любят работать и могут быть очень сосредоточенными и целеустремленными в разных условиях. Поэтому, когда ее хозяину понадобилось, чтобы Пэтси помогла перевести овец в безопасное место, именно это она и сделала. Спокойно, собранно и бесстрашно.

Пока хозяин был за рулем трактора, оснащенного резервуаром для воды, чтобы удерживать приближающееся пламя, Пэтси приступила к выполнению задания. Она собрала на ферме стадо из 900 овец и благополучно отвела его в загон подальше от огня. Работая вместе как команда, Стивен и Пэтси смогли спасти почти всех животных и постройки на территории фермы, за исключением нескольких сараев. «Без Пэтси я бы не справился, — рассказал Стивен Хилл в интервью. — Она заслужила привилегию сидеть на переднем сиденье всю оставшуюся жизнь».

Этой историей хозяин Пэтси хотел напомнить, что каждый способен помочь, чем может. Для него его верная собака — лучик света в то время, когда для многих не так уж много поводов для радости. Бесстрашие, доброта и готовность оказать помощь — замечательные качества, которые очень нужны людям. Вы согласны?