Символ 2018 года. Пусть наступающий год будет таким же шикарным!

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно восточному календарю будущий год пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки. Астрология говорит, что 2018 год подарит состояние релакса, умиротворенности и мирного созерцания действительности. И это круто. Чтобы окончательно увериться в том, что год будет клевым, AdMe.ru собрал для вас этих потрясающих песиков, которые недавно нас восхитили. Ведь если год будет похож на них, то это определенно к счастью.

1. Самая шикарная овчарка

2. Песик, говорящий прохожим: «Кукусики!»

3. Этот завораживающий зимний пес

4. Это пес, который держит все под контролем

6. Этот мальчишка с котом явно что-то натворили. Но хозяин пока не выяснил, что именно

7. Собачка, которая всеми силами пытается понравиться новым хозяевам

8. Пес, который чувствует себя властелином мира, не меньше

9. Этот паренек пытается скрыть, что все же попробовал арахисовое масло

10. Пес, который выглядит как мафиози

11. Твое лицо, когда попробовал кислую апельсинку

12. Неторопливый пес, наслаждающийся закатом

13. Его лицо за минуту до ужина

14. Щенок, который умудрился уснуть прямо на весах в ветклинике

15. Этот малыш спешит сообщить, что нашел палочку

16. Полицейский пес гордится своей службой

17. Так выглядит счастье в чистом виде

18. Угадайте, который из этих псов слепой?

19. Этот мальчишка впервые вышел в люди и очень старается не ударить в грязь лицом

20. У этого пса есть кото-шапочка для походов

21. Это пес, который делает «кусь»

22. Эта собака выбирает себе лучший мячик

23. Этот парень знает, как покорить даму

24. Пес, который все еще представляет себя щенком

25. К этому парню пришла подружка

26. Эти щенки готовы зацеловать до смерти

27. Парень, который безумно рад помогать на службе своему человеку

28. Хозяин этого песика, который работает в приюте для животных, однажды забыл его на работе. Коллега отправил ему эту фотку

29. Счастливое собачье семейство

30. Это пес, который после купания оказался полярным медведем

Бонус. Так выглядит ревность