Сердитый котик из США стал звездой инстаграма. Он показывает, как выглядит рабочее утро понедельника во всем мире

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У котика Grumpy Cat («Сердитый кот») появился серьезный конкурент за сердца интернет-пользователей. В сети приветствуют новую пушистую звезду — Grumpy Kitzia. Благодаря своей неординарной внешности, «Сердитая киса» уже собрала в своем инстаграме 8 тыс. подписчиков. И их количество стремительно растет.

AdMe.ru знакомит вас с колоритным котиком, чей шарм просто не может никого оставить равнодушным.

Пользователи сети успели подметить, что выражение мордочки Grumpy Kitzia невероятно точно иллюстрирует состояние человека в рабочее утро понедельника.

Кошечка живет со своей хозяйкой из Украины Викторией в США. Многие пользователи беспокоились за здоровье пушистой девочки из-за ее внешности. Но Виктория в комментариях заверила всех, что ее питомица здорова и чувствует себя прекрасно.

Как бы там ни было, харизматичная внешность кисы сделала ее знаменитостью, любимой тысячами людей. Отличный пример того, как легко превратить индивидуальные особенности в достоинства, которых нет у других.