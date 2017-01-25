Секрет раскрыт: вот почему мы никогда не видели птенцов голубей

В каждом крупном городе живут голуби, и их невозможно не заметить: прыткие и шустрые, они уже давным-давно стали полноправными жителями мегаполисов. Но давайте будем откровенны: можете ли вы вспомнить, как выглядят птенцы голубей? Видели ли вы их хотя бы раз?

Вот и мы в AdMe.ru задались этим вопросом и спешим поделиться с вами своим сверхсекретным расследованием.

Оказалось, у этой загадки есть простое и логичное объяснение: все дело в том, где гнездятся голуби. Хоть эти птицы и привыкли жить среди людей, для гнезда они выбирают укромные местечки, скрытые от глаз: заброшенные дома и здания, крыши, места под мостами.

К тому же голуби — очень хорошие родители: они не выпускают птенцов из гнезда, приносят им пищу, пока тем не исполнится хотя бы 40 дней. Этого времени достаточно, чтобы маленький птенец оперился, подрос и стал похожим на взрослую птицу. А узнать молодую птицу можно так: у них нет зелено-фиолетового ободка вокруг шеи, это особенность взрослых особей.

Вот почему мы не видим птенцов голубей на улицах города. А вот если бы и увидели, наверняка очень удивились: только взгляните, какие они забавные и неуклюжие!

Источник bbc.com
Перевод AdMe.ru
Фото на превью Walt Disney Animation Studios

6 На склад!
6 Комментарии
  • 25 января 2017
  • 6
  • 20038

Это вообще законно?

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