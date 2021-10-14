Россиянка на пенсии перебралась в домик у леса и теперь фотографирует жизнь, о которой всегда мечтала
Многие люди хотят встретить старость в уютном домике, который находится около моря или леса. Гулять целыми днями, наслаждаясь природой, проводить время с дорогими сердцу людьми. Но, к сожалению, не каждый может оставить городскую квартиру и обустроиться в новом месте. Но Татьяне это удалось. Больше 35 лет она прожила в нефтяном городе Когалым. А теперь перебралась с мужем в домик у леса, о котором всегда мечтала.
Мы в AdMe.ru посмотрели все фотографии из инстаграма Татьяны, в нем женщина показывает природу, которая ее окружает, знакомит со своими домашними любимцами и обитателями леса. От каждого снимка веет спокойствием и тихим счастьем.
Это Татьяна и ее кот Рысик
Этот хвостатый — главный компаньон женщины в лесных прогулках
Около 2 лет назад кот подошел к Татьяне на улице. С того времени Рысик и его хозяйка вместе
Этот полосатик чувствует себя в лесу как дома
К прогулкам Татьяны и Рысика присоединяется пес Топаз
«Прыгучий, грызучий, бестолковый умняга. Воришка! И красавчик», — описывает Топаза хозяйка
Женщина увлекается фотографией и поэтому часто снимает обитателей леса
Это привычные, но такие милые воробушки
И бородатая неясыть
Татьяна не только любуется лесными жителями, но и подкармливает их
Всем достается что-то вкусненькое
На природе очень красиво
После фотографий Татьяны так и хочется хоть пару часов погулять по лесу
Может быть, лаже забраться на дерево, как любознательный Рысик
Или просто наблюдать за всем вокруг
Так и сделаем!
Может быть, у вас тоже есть фото с лесных прогулок? Показывайте, будем вам завидовать.
Фото на превью mrs.tatcher / Instagram, mrs.tatcher / Instagram
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