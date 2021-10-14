Россиянка на пенсии перебралась в домик у леса и теперь фотографирует жизнь, о которой всегда мечтала

Многие люди хотят встретить старость в уютном домике, который находится около моря или леса. Гулять целыми днями, наслаждаясь природой, проводить время с дорогими сердцу людьми. Но, к сожалению, не каждый может оставить городскую квартиру и обустроиться в новом месте. Но Татьяне это удалось. Больше 35 лет она прожила в нефтяном городе Когалым. А теперь перебралась с мужем в домик у леса, о котором всегда мечтала.

Мы в AdMe.ru посмотрели все фотографии из инстаграма Татьяны, в нем женщина показывает природу, которая ее окружает, знакомит со своими домашними любимцами и обитателями леса. От каждого снимка веет спокойствием и тихим счастьем.

Это Татьяна и ее кот Рысик

Этот хвостатый — главный компаньон женщины в лесных прогулках

Около 2 лет назад кот подошел к Татьяне на улице. С того времени Рысик и его хозяйка вместе

Этот полосатик чувствует себя в лесу как дома

К прогулкам Татьяны и Рысика присоединяется пес Топаз

«Прыгучий, грызучий, бестолковый умняга. Воришка! И красавчик», — описывает Топаза хозяйка

Женщина увлекается фотографией и поэтому часто снимает обитателей леса

Это привычные, но такие милые воробушки

И бородатая неясыть

Татьяна не только любуется лесными жителями, но и подкармливает их

Всем достается что-то вкусненькое

На природе очень красиво

После фотографий Татьяны так и хочется хоть пару часов погулять по лесу

Может быть, лаже забраться на дерево, как любознательный Рысик

Или просто наблюдать за всем вокруг

Так и сделаем!