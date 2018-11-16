Российский моряк не понаслышке знает, что такое фантастические твари. И вот 20 тому подтверждений
Мурманский моряк Роман Федорцов почти 20 лет работает на рыболовецком судне. И иногда он и его команда находят невероятных представителей морской фауны, от вида которых действительно захватывает дух. Роман в своем твиттере и инстаграме выкладывает лучшие фотографии, а мы собрали их в нашей статье. Может, у вас тоже есть похожие снимки? Поделитесь с нами в комментариях.
AdMe.ru предлагает вам познакомиться с существами, с которыми мы делим нашу планету, но совершенно не представляем, как они выглядят (может, это и к лучшему).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Бонус: почему глубоководные существа такие пугающие
Во всем виновата экстремальная среда обитания этих рыб. Огромное давление воды, малое количество пищи и полное отсутствие света вынудили организмы глубоководных животных подстраиваться под условия окружающей среды. Поэтому облик этих существ принимает столь причудливые формы, которые действительно могут напугать нас.