Российский моряк не понаслышке знает, что такое фантастические твари. И вот 20 тому подтверждений

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Мурманский моряк Роман Федорцов почти 20 лет работает на рыболовецком судне. И иногда он и его команда находят невероятных представителей морской фауны, от вида которых действительно захватывает дух. Роман в своем твиттере и инстаграме выкладывает лучшие фотографии, а мы собрали их в нашей статье. Может, у вас тоже есть похожие снимки? Поделитесь с нами в комментариях.