Российский моряк не понаслышке знает, что такое фантастические твари. И вот 20 тому подтверждений

Мурманский моряк Роман Федорцов почти 20 лет работает на рыболовецком судне. И иногда он и его команда находят невероятных представителей морской фауны, от вида которых действительно захватывает дух. Роман в своем твиттере и инстаграме выкладывает лучшие фотографии, а мы собрали их в нашей статье. Может, у вас тоже есть похожие снимки? Поделитесь с нами в комментариях.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с существами, с которыми мы делим нашу планету, но совершенно не представляем, как они выглядят (может, это и к лучшему).

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Бонус: почему глубоководные существа такие пугающие

Во всем виновата экстремальная среда обитания этих рыб. Огромное давление воды, малое количество пищи и полное отсутствие света вынудили организмы глубоководных животных подстраиваться под условия окружающей среды. Поэтому облик этих существ принимает столь причудливые формы, которые действительно могут напугать нас.

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  • 16 ноября 2018
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