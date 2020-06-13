Работники по уходу за животными делятся 15+ фотографиями того, как они взвешивают своих маленьких приятелей

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Чтобы убедиться, что у животного нет проблем со здоровьем и оно нормально развивается, ветеринарам необходимо измерить его размер и вес. Но это не всегда легко для обеих сторон этой процедуры. Поэтому зоопарки и работники приюта изобретают разные способы взвешивания своих питомцев. Некоторые из их методов довольно необычны, а другие откровенно восхитительны.

AdMe.ru хочет показать вам 17 фотографий, которые научат вас взвешивать самых разных животных.

16. Чтобы успокоить маленькую коалу, в зоопарках иногда используют ветку дерева...

15. ...или плюшевую игрушку!

14. Эта маленькая панда, кажется, удобно устроилась на весах

13. Если хотите взвесить лемура, превратите процесс в игру

12. Как предотвратить побег пингвина

11. Есть специальные ложки для взвешивания маленьких лягушек

10. Оказывается, морские львы любят позировать при взвешивании

9. Детеныши летучих мышей тоже не боятся процедуры

8. Чтобы взвесить тигренка, понадобится ведро

7. Этот малыш храбро стоит на весах самостоятельно

6. Просто поместите ветку дерева на весы, и вы сможете взвесить любую птицу

5. «Сегодня в зоопарке я узнал, как взвешивают черепах: переворачивают вверх ногами и кладут на банку»

4. А вот котят нужно обхитрить

3. Самый простой способ взвесить дикого ленивца

2. Чтобы взвесить беличью обезьяну, нужно положить несколько червей в ведро, прикрепленное к весам

1. Как взвесить луговую собачку, шаг 1: заманить ее грецким орехом. Конец