Пса Бэкона забрали из приюта, и сегодня он стал звездой интернета благодаря своей неповторимой мимике

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Пес Бэкон взорвал инстаграм своей потрясающей мимикой, которая так напоминает человеческую. Кажется, на своей симпатичной мордочке он может изобразить абсолютно все: от безграничной печали до неистовой радости, от крайнего изумления до глубокого безразличия. На аккаунт собаки подписано более 19 тыс. человек, и эта цифра продолжает расти. Ранее Бэкон проживал в приюте, но в 2015 году его забрала семья из Флориды. Этот пес — помесь чихуахуа, пекинеса и таксы, поэтому его внешность столь оригинальна.

Редакция AdMe.ru решила не оставаться в стороне от всеобщего восхищения этим прекрасным псом и предлагает вам ознакомиться с самыми яркими эмоциями Бэкона.

1. Когда кто-то предлагает тебе веганское блюдо: без сахара, без лактозы, без глютена

2. Когда осознал, что лето кончилось

3. Когда ты на диете, а друзья заказывают себе десерты

4. Когда ты, нарушив свою диету, наслаждаешься последним кусочком пиццы

5. Когда ты крепко спишь и вдруг почувствовал запах еды

6. До тех пор, пока не выпьешь кофе, вся жизнь бессмысленна

7. Когда вспомнил, что завтра на работу

8. Когда она сказала, что нужно серьезно поговорить

9. Когда он говорит, что ты прекрасна без макияжа

10. Когда ты перечислил сотню ресторанов, но она так и не решила, где хочет поесть

11. Когда водитель такси — болван, но ты предпочитаешь сидеть молча

12. Когда слышишь новогоднюю музыку в начале ноября

13. Когда случайно открываешь фронтальную камеру

14. И ПОСЛЕДНЕЕ... Придумайте подпись к этому снимку!

Придумали подпись к последней фотографии? Делитесь своим креативом с нами в комментариях!