Природа явно создала этих 13 насекомых, когда была в прекрасном настроении

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Насекомые появились на нашей планете более 400 млн лет назад и стойко перенесли все природные катаклизмы. Мы привыкли считать, что они довольно неприятные. Но оказалось, это не так. Не верите? AdMe.ru собрал для вас чудесных красавцев, которые выглядят так, будто они не с нашей планеты.

1. Прозрачная кристальная гусеница (Acraga coa)

Очень необычная гусеница, которую можно перепутать с ожившими кристаллами. Вырастает из такой красавицы пушистая моль. Обитает в Центральной и Южной Америке и на Карибских островах. Особенно любит лесные дебри.

2. Стеклянная бабочка (Greta oto)

Эта прозрачная бабочка тоже живет в Центральной и Южной Америке. На ее необычных крылышках нет цветных чешуек (которые свойственны другим бабочкам). Вероятно, это помогает ей маскироваться.

3. Тутовый шелкопряд (Bombyx mori)

Это очень солидная и древняя бабочка, относящаяся к семейству шелкопрядов. Их гусеницы используются в производстве шелка на протяжении тысячелетий. Тутовые шелкопряды не летают и не едят (живут за счет того, что наели гусеницами). Бедненькие. Обитает в Китае, Восточной Азии и южных областях Приморского края.

4. Жук «золотая черепаха» (Charidotella sexpunctata)

Обитает такое сокровище в Южной и Северной Америке. Жук «золотая черепаха» имеет разнообразную окраску (от золотого с металлическим отливом до красно-коричневого с темными узорами) и питается листьями сладкого картофеля. Интересно, откуда у него такой красивый цвет?

5. Орхидейный богомол (Hymenopus coronatus)

Такой мастер маскировки обитает в тропических лесах Индонезии и Индии. Этого богомола действительно можно перепутать с цветком орхидеи, ведь он способен еще и окрас менять в зависимости от фона. Рацион такого нежного создания состоит из обычных насекомых. А нам казалось, что это неземное существо должно питаться пыльцой.

6. Гусеница гиалофоры кекропии (Hyalophora cecropia)

Данная гусеница превращается со временем в одну из самых крупных ночных бабочек Северной Америки. Размах ее крыльев — примерно 13 см. Сами же гусеницы достигают 10–12 см. Вот такие великаны в мире насекомых. Рацион состоит из листьев клена, березы и вишни. Может, в этом секрет?

7. Бабочка-сова (Brahmaea hearseyi)

Эта бабочка-сова имеет немаленькие размеры (размах крыльев — 20 см) и обитает в джунглях Амазонки, Китае, на Филиппинах, а также в некоторых районах Бирмы и России. С удовольствием ест перезревшие фрукты, больше всего любит переспелые бананы. И благодаря тому что она неприхотлива, ее любят держать как домашнюю любимицу.

8. Большая гарпия, или вилохвост (Dicranura vinula)

Сама бабочка не выделяется чем-то особенным (небольшая, светлая и в меру мохнатая), в отличие от самой гусеницы. Когда она чувствует опасность, передняя часть тела поднимается и надувается (брюшко втягивается), и враг видит большую устрашающую голову с открытой пастью. Брр... Вот такой очаровательный защитный механизм. Обитает такая умница в Европе, России, Средней Азии и Северной Африке.

9. Розовая кленовая бабочка (Dryocampa rubicunda)

Розовая кленовая бабочка имеет удивительную расцветку. Она маленькая, но очень обаятельная. Гусеницы питаются различными видами кленовых сиропов, ну а взрослые особи, увы, ничего не едят. Увидеть такую красоту можно в Северной Америке и Канаде. Как ни странно, имея такую яркую окраску, бабочки активны ночью.

10. Мешочница в «футляре» (Psychidae)

Мешочницы входят в отряд чешуекрылых. Обитают везде. Интересны эти существа тем, что умеют строить удивительные домики из любых материалов, которые найдут поблизости: веточки, земля, песок и даже шелк. Там они прячутся и чувствуют себя весьма уютно. Кстати, размеры домика — от 1 до 15 см.

11. Малазийский богомол-щитоносец (Rhombodera basalis)

Малазийский богомол-щитоносец живет в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Борнео. Но также он очень популярен в качестве домашнего питомца, несмотря на прожорливость и агрессивное поведение. Все искупает невероятная красота насекомого.

12. Разноцветная радужная саранча (Phymateus saxosus)

Радужная саранча, обитающая на Мадагаскаре, очень опасна. Защищаясь от хищников, она питается ядовитыми растениями и впитывает их яд (для самой саранчи совершенно не опасный), становясь смертельной для всех, кто попытается ее съесть. В длину взрослые особи достигают 10 см.

13. Гусеница слизневидки, или бабочки-мокрицы (Limacodidae)

Да-да, это гусеница, а не кусочек желе. Эффект желеобразности достигается еще и за счет того, что они не имеют типичных для гусениц конечностей и вынуждены передвигаться на бесцветных присосках, создающих волнообразные движения, ну а для того чтобы увеличить силу трения, выделяется много-много слизи (похоже на жидкий шелк). Обитают в тропиках, но также много видов есть и в России.

Бонус: паук маратус (Maratus). Хоть и не насекомое, но тоже красавчик

Этих пауков (семейство Salticidae — прыгающие пауки) также называют пауками павлина, из-за того что брюшко у них окрашено в яркие цвета. Кроме того, некоторые пауки этого семейства используют расширение закрылков, чтобы привлечь партнершу. Обитают в основном в Австралии.

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