Природа создала сказочную птичку, которой можно любоваться бесконечно

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Кажется, эти маленькие синицы пришли из тех самых мест, где всегда сияет радуга и скачут единороги. Этот разноцветный летающий комочек обладает уникальным окрасом, что, без сомнения, делает его одной из самых красивых птиц.

Редакция AdMe.ru всегда стремится сделать вашу жизнь ярче, и эта красочная птичка — еще один повод порадовать наших читателей.

Расписная синица обитает в Китае, в Тянь-Шане и Гималаях; иногда ее можно встретить и в бореальных лесах. У этих птичек пурпурно-синее оперение с каштановой «шапкой», розоватый живот и серые или белые надбровные дуги. Самцы имеют более яркую окраску, чем самки. Их вес колеблется от 6 до 8 г, а длина — от 8,5 до 10 см.

Расписные синицы живут парами в течение сезона размножения, но к концу этого периода собираются стаями в 25 и более птиц. Рацион этих птичек такой же пестрый, как и они сами: мелкие насекомые и пауки летом и различные ягоды и семена зимой.

К счастью, этим разноцветным красавцам не грозит вымирание. Возможно, потому, что они тщательно маскируют свои гнезда, или потому, что им практически не угрожают хищники.

Встречали ли вы когда-нибудь подобную птичку в жизни?