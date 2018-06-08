Причины, которые заставят вас навсегда отказаться от мысли завести волкособа. Но это не точно

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Волкособ — гибрид волка и собаки. Эти животные просто невероятно красивы, и поэтому заводить таких питомцев в последнее время стало очень модно. Но так ли легко совладать с диким зверем и ужиться с ним под одной крышей?

AdMe.ru собрал для вас несколько фактов, узнав которые вы распрощаетесь с мечтой завести волкособа. А может быть, и нет. Если вы любите трудности, конечно.

1. Если у вас есть волкособ, ваши фотографии точно будут удачными

2. С таким питомцем внимание вам обеспечено

3. Волкособы очень разные — как по характеру, так и внешне

4. Волкособы могут выглядеть устрашающе

5. Но за грозной внешностью может скрываться 60 кг нежности

6. Волкособы любят обниматься. Будьте к этому готовы

7. Даже если вы — брутальный мужчина, вам не укрыться от этой нежности

8. Хотя, возможно, вы и пытаться не станете. Ну как тут устоять?

9. Каждый волкособ так и норовит забраться на ручки

10. Эти звери весят 30–60 кг. Готовьтесь, вам будет нелегко

11. С инстинктом кусать за бочок им совладать сложно, но они очень стараются

12. Волкособы общительны. Они не умеют лаять, только воют, поэтому разговор двух таких животных — тот еще концерт

13. У владельцев волкособов возможны проблемы со слухом и конфликты с соседями

14. Некоторые считают, что оставлять ребенка с таким зверем — плохая идея. Не знаем, так ли это, но смотрится умилительно

15. Некоторые волкособы отличаются ангельским терпением

16. Они невероятно умны и сообразительны

17. Волкособы любят прогулки, и вам придется выходить с ними в любую погоду. Так что готовьтесь обрести тело своей мечты

18. Как и собаки, они любят что-нибудь погрызть, и часто этим «что-нибудь» оказывается не только что-то съедобное, но и мебель

19. Они не прочь проверить шкафы и холодильник и вытряхнуть оттуда все содержимое

20. Но они милые, и им сразу хочется все простить

21. Волкособ всегда готов к новым открытиям, и он последует за вами, куда бы вы ни отправились

22. С таким питомцем даже однодневный поход будет ярким событием, из которого можно вернуться с крутыми фотографиями

23. И это определенно лучшее, что может случиться с человеком, который любит приключения