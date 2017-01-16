При каждом погружении к дайверу подплывает одна и та же акула. Чтобы просто обняться

Преданности некоторых животных невозможно не удивиться: только взгляните на эту парочку — и вы все поймете сразу. Все так и есть: этот мужчина дружит с самой настоящей акулой!

Это Рик Андерсон (Rick Anderson), австралийский инструктор по подводному плаванию, который обожает свою работу.

А вот Рик вместе со своей хорошей знакомой — австралийской бычьей акулой. Уже который год она обязательно подплывает обняться, если замечает его.

«Впервые я увидел ее около 7 лет назад, когда она была совсем крохой — 15 см в длину. Осторожно подплыл и тихонько погладил, чтобы не спугнуть».

Акула так привыкла к Рику, что каждый сезон обязательно подплывает, чтобы поприветствовать своего друга.

Большинство дайверов, которые видят это впервые, не могут поверить своим глазам.

«Самое большое заблуждение об акулах — это то, что все они безмозглые убийцы, готовые сожрать людей, как только те войдут в воду», — рассказывает Андерсон.

Дайвер говорит, что всегда чувствовал себя комфортно рядом с акулами — еще бы, ведь он ныряет вот уже 27 лет!

Быть может, акулы действительно не так страшны, какими их показывают в фильмах? Как бы то ни было, пожалуй, это самая необычная дружба на свете!

Фото на превью Rick Anderson
По материалам The Dodo , Bored Panda

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4 Комментарии
  • 16 января 2017
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