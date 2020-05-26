Познакомьтесь с котом, который потратил парочку из своих 9 жизней, но не растерял оптимизма

71 0 31 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Шерсть дивного кремового цвета, умные янтарные глаза. Итальянский кот Витуццо и раньше притягивал взгляды прохожих, а теперь и подавно. С тех пор как полтора года он первым из всех котов Италии стал чуточку ближе к людям, хотя и не так, как того всем хотелось бы. Теперь он звезда Facebook и Instagram. В аккаунтах хозяйки Витуццо от имени своего подопечного ведут рассказ об успехах котейки.

Мы в AdMe.ru впечатлены историей этого рыжего красавца и хотим поделиться ею с вами. Вдруг кому-то она поможет принять похожее решение.

Спустя полтора года после событий, перевернувших всю его жизнь, этот рыжий красавец выглядит умиротворенным и довольным жизнью. Помнит ли он, что с ним произошло, неизвестно. Зато хозяйки Витуццо, бывшая итальянская баскетболистка Сильвия Готарди и арт-дизайнер Линда Ронцони, этого точно не забудут.

Это случилось в декабре 2018 года, когда девушки отправились в путешествие по Индии. Питомец остался дома в Милане. За ним приглядывали друзья. Они же и обнаружили, что котейка пропал. Через сутки Витуццо нашли. У него были сломаны обе задние лапы. Скорее всего, он попал под машину.

Сильвия и Линда тут же вернулись домой. Эту фотографию они сделали в сочельник. На тот момент за плечами у кота были 2 операции. Животные, которым в подобных обстоятельствах ампутируют лапы, часто подвергаются эвтаназии. Но хозяйки Витуццо решили бороться за жизнь своего питомца до конца. В интервью BBC девушки рассказали, что их вдохновил британский кот Оскар. Ветеринар Массимо Петаццони сделал для своего мохнатого пациента временные протезы и приступил к разработке постоянных.

В марте кот уже привыкал к своим суперсовременным лапкам. Хирурги скопировали строение протезов, которые обычно создают для спортсменов-людей. Это была первая в Италии успешная операция такого рода, сделанная животному.

Хозяйки Витуццо признаются, что коту пришлось круто поменять образ жизни и сесть на строгую диету. Лишний вес — серьезная нагрузка на протезы, которые могут и сломаться. Но он с этим, кажется, вполне справляется. И спустя полтора года уже свободно передвигается по дому. Может, и не так грациозно, как раньше, особенно вверх, зато вполне уверенно.

Сам кот, кажется, даже и не замечает разницы: чешет своими новыми лапами за ухом, вылизывает их.

Правда, бионические лапки довольно быстро изнашиваются, и их необходимо менять. Пока что для этого котейку приходится оперировать под наркозом. Но ветеринары уже думают над созданием протезов со съемными наконечниками. Ну а Витуццо продолжает радоваться жизни.