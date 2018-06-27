Пост-антидепрессант с фотографиями мопсов, перед обаянием которых мало кто сможет устоять. И у вас тоже не получится

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Эти толстые и пыхтящие собачки в последнее время стали настоящими звездами интернета. Мопсы ведут насыщенную светскую жизнь, фотографируются в ярких костюмах и путешествуют вместе со своими хозяевами по всему миру. Им не нужно прилагать усилий, чтобы покорить сердца подписчиков. Одно только фото улыбающейся мордочки мопса способно собрать десятки тысяч лайков и репостов.

AdMe.ru готов поспорить, что после просмотра этих фотографий вам обязательно захочется потискать ближайшего мопса. Готовы? Сеанс умиления начинается!

Малыш в одеяле... Что может быть милее?

«Мой мопс (он в синей коляске) сегодня нашел себе такого же странного друга»

«У него бедра лучше, чем у половины моих подруг»

«Я вижу это каждый раз, когда просыпаюсь»

Фрэнк на пенсии. «Люди в черном» уже не те

«Высчитать с него денежный эквивалент из суммы на корм и вкусняшки, пусть выплачивает по 25 % в месяц!»

Трепещи, враг, к тебе идет изумрудный воин Мопс!

«Мой пес Уинстон надел на парад маскарадный костюм»

Внимание! Тройной мопс

«Мне не нравится быть так далеко от миски с кормом»

«Эй, парень! Ты в моем районе!»

Кажется, день рождения полностью удался

Слушайте, это же отличная заставка для телефона

«В возрасте 5 месяцев наш мопсяндр осознал всю прелесть уличных прогулок»

Супермопс спешит на помощь

Он использует язык в качестве весла?

«Когда моего мопса спрашивают, не хочет ли он вкусненького, этот балбес бежит к холодильнику за морковкой мимо миски с нормальной собачьей едой»

«Заводчик сказал мне, что у каждого щенка мопса есть какая-то странная причуда»

«Я просто спросил, пойдет ли он на прогулку»

P. S. «Мне стало интересно, как выглядит намордник для мопсов...»

«...теперь понимаю, почему я никогда не видел этих ребят в намордниках»

Когда вы не делитесь этой статьей с друзьями, в мире грустит один маленький мопсик. Кстати, а у вас уже есть такой веселый и обаятельный друг? Обязательно расскажите о его проделках в комментариях!