Посмотрите, как танцует котик из Японии, который уже стал мемом

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Котик Чако живет в Японии. Он «ведет» инстаграм, потому что умеет шикарно танцевать. И поклонников его хореографии, признаться, уже не мало. В сети его снимки уже растащили на мемы (один из них — в нашем бонусе, и, кажется, вы тоже узнаете в нем себя). Так что, если у вас вдруг день не задался, просто посмотрите на Чако: его зажигательные танцы не оставят шансов плохому настроению.