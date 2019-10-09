Посмотрите, как танцует котик из Японии, который уже стал мемом

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Котик Чако живет в Японии. Он «ведет» инстаграм, потому что умеет шикарно танцевать. И поклонников его хореографии, признаться, уже не мало. В сети его снимки уже растащили на мемы (один из них — в нашем бонусе, и, кажется, вы тоже узнаете в нем себя). Так что, если у вас вдруг день не задался, просто посмотрите на Чако: его зажигательные танцы не оставят шансов плохому настроению.

Мы в AdMe.ru моментально влюбились в танцующего котика и хотим вас тоже перетянуть на сторону поклонников этой восходящей звезды соцсетей.

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Бонус: у каждого есть такой друг

«Серега, а помнишь ту молдавскую песню из нулевых?»

«О нет, только не это...»

«Маия-хи!»

«Маия-ху!»

«Маия-хо!»

«Маия-ха-ха!»

«Боже, дай мне сил пережить все это...»

«Врей си плеч дар ну-ма ну-ма эй, ну-ма ну-ма эй...»

А как ваши котики вас развлекают и удивляют?

Фото на превью wakaponsan / instagram, wakaponsan / instagram

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