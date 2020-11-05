После того как его дважды бросили из-за внешности, этот пес наконец обрел любовь, которую заслуживает

По статистике, около 1,5 миллионов брошенных домашних животных ежегодно подвергаются эвтаназии. Бо, очаровательный лабрадор с деформацией морды, тоже должен был пройти этот печальный путь, пока не встретил свою человеческую «маму», которая подарила ему надежный и полный любви дом.

AdMe.ru считает историю Бо по-настоящему глубокой и трогательной. Мы расскажем подробности его жизни.

Еще щенком Бо приходилось нелегко

Деля утробу матери с 6 братьями и сестрами, Бо родился с запавшим черепом, или «сплющенной мордой». Несмотря на то что деформация никак не сказалась на его способностях, никто не хотел покупать бедного щенка у заводчиков. В конечном итоге его отдали бесплатно, но это не изменило его жизнь к лучшему.

Его дважды бросали

Одна из пар, взявшая Бо, держала его на привязи на заднем дворе. К нему не питали никакой привязанности и даже не лечили от блох. В итоге, когда владельцы решили переехать, они объявили, что готовы отдать Бо в новые руки, после того как он прожил у них 5 лет. И в этот момент с ним познакомилась Джейми.

Джейми забрала его домой и впервые в жизни показала, что такое любовь

По словам Джейми, когда она пошла на встречу с Бо, прочитав объявление в интернете, она была в ужасе от увиденного. Он был очень худым, весил всего 19 кг, и у него были сердечные черви.

Сейчас Бо и Джейми неразлучны

Она влюбилась в этого хорошего мальчика и сразу принялась за его лечение. Бо было сложно бороться с паразитами, так как он слишком мало весил, чтобы процесс проходил как следует. Джейми помогла ему пройти через все это, и, хотя лечение заняло значительное время, Бо теперь счастливее, чем когда-либо.

После долгих лет пренебрежения Бо наконец получил заслуженную любовь. Кстати, как и все мы, он помешан на тако! Еще у него появился старший брат Райли (15 лет), и они прекрасно ладят. Бо проводит время, играя со своим братом, катаясь на машине с «мамой», его много обнимают и часто чешут животик.