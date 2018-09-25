Как получить породистого питомца бесплатно (Спойлер: и не только кошку или собаку)

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Мечтаете о породистом питомце, но не можете себе позволить его по финансовым обстоятельствам? Или боитесь чувства вины за то, что не помогли бездомному существу? Не стоит переживать: породистые животные ничуть не меньше нуждаются в крыше над головой, вашей любви и ласке, а получить их можно совершенно бесплатно. Надо лишь знать, где искать.

AdMe.ru нашел группы и сайты, заглянув на которые вы сможете выбрать породистое животное, которое станет вам верным другом.

1. Выведенные из разведения

Хороший заводчик после карьеры производителя кастрирует животное и ищет для него добрые руки. Дело в том, что роды дают немалую нагрузку на организм, вынести их без последствий может только здоровый и относительно молодой зверь. Средний максимальный возраст окончания карьеры производителя составляет для кошек и собак около 6 лет. Иногда их выводят из состава питомника и раньше, если заводчику не нравится помет или животное плохо подходит на роль производителя по характеру. С точки зрения гуманности этот поступок показывает исключительную любовь и заботу о питомце: ему будет гораздо лучше в новом доме, где он станет центром внимания. В абсолютном большинстве случаев никакой подставы в подобных объявлениях нет: кошка или собака здоровы, имеют родословную и ветпаспорт. Но важно перейти на страничку питомника и убедиться, что объявление не поддельное, связавшись с владельцем напрямую. Единственный минус заключается в их возрасте: некоторым людям возиться с малышом интереснее, чем со взрослым. Если точно знаете, что хотите любимца конкретной породы, проще будет отыскать питомники, связаться с хозяевами и рассказать о своем желании. Скорее всего, вам зададут несколько вопросов, и это неудивительно, ведь человек хочет пристроить свою кровиночку в действительно хорошие руки. Ну и придется некоторое время подождать нового друга.

2. Сайты объявлений и волонтерские организации

Здесь вполне можно заполучить породистую собаку бесплатно от людей, у которых случился крупный переезд или которым жизненные обстоятельства не позволяют содержать ее. Многие сайты объявлений пишут обо всех животных, а не только о кошках или собаках. Чтобы подстраховаться, лучше подъехать к бывшим владельцам, удостовериться в чистоте их намерений и осмотреть питомца на предмет состояния здоровья (или даже пригласить ветеринара), а также проверить документы. Породистых малышей бесплатно отдают крайне редко, и этот случай должен насторожить. Даже если животное обладает неидеальным экстерьером, в него вложены немалые деньги: кормление, прививки, забота об отце и матери. Цена может быть снижена, но не равна нулю. В последнем случае высока вероятность наличия серьезной болезни или травмы. И помните: без подлинной родословной животное может выглядеть как угодно, но породистым его называть нельзя. А за попытку повязать его с настоящим обладателем чистой крови заводчики вас загрызут. Возможно, даже буквально.

3. Совладение

Еще один вариант бесплатного обладания красавчиком или красавицей с родословной — стать совладельцем. Это означает, что животное будет жить у вас, но, согласно заключенному с заводчиком контракту, должно дать потомство: количество пометов зависит от прописанной информации в договоре. Данные о возможности совладения следует искать на сайте питомника или созваниваться с владельцем. Правда, от вас потребуются дополнительные траты на прививки, анализы, ветеринара, особые условия содержания. Поэтому в случае финансовых трудностей или отсутствия свободного времени подобный выбор неприемлем. И девочки потребуют больше забот, чем мальчики: в первом случае на вас лягут заботы и о потомстве. Зато в случае, если животное окажется отличным производителем, вы сможете брать деньги с других заводчиков за вязки или получать прибыль с продажи породистых малышей.

4. Приюты, где вам подберут животное с желанной внешностью

Если же вас не интересует родословная, а только внешность, бегом в приют. Вам охотно подберут собаку или кошку, максимально похожую на описанную породу. Здоровую и стерилизованную. Плюс расскажут об особенностях поведения. И абсолютно бесплатно, разумеется. Но стоит помнить о том, что нрав внешне похожего на породистого питомца может быть весьма далек от прописанного в стандартах породы. Ведь родословная обеспечивает не только внешность, но и особые черты характера, который заводчики вытачивают годами и поколениями, отбирая для разведения самых умных, ласковых, активных или спокойных животных, смотря что требует порода. Согласитесь, кому-то из нас нужен невозмутимый питомец, другому — реактивный пушистый самолет, третьему — неутомимый спутник в долгих прогулках. Поэтому лучше подбирать животное не только по внешности, но и по характеру и необходимым условиям жизни.

5. Птицы, рыбки, грызуны

Мелких домашних животных отдают даром из-за новых жизненных обстоятельств чаще, чем собак или кошек. Все-таки к черепашке или канарейке мы привязываемся меньше, да и они спокойнее переносят смену хозяина. Грызунов, рыбок и птиц можно найти на сайтах объявлений или просто по поиску. Правда, многие из них стоят дешевле, чем клетка и прочие атрибуты.

Чилийская белка — зверек невероятно милый, но еще шумный, деятельный и ночной. Шустрый, с крепкими зубами и частенько не самым ручным характером. В общем, если вы все еще не передумали свести свою судьбу с дегу, но не желаете тратиться, добро пожаловать в группу сообщества дегусоводов. Там можно взять взрослое животное вместе с клеткой или незапланированных малышей. Но сообщество предупреждает: разводить дегу самостоятельно — очень плохая идея. Самки и детеныши нередко гибнут из-за неправильных условий. Хорьки обрели невероятную популярность в качестве домашних животных. Вот только новоявленные хозяева часто просто не понимают, что это не кошка и не собака. Это жутко активный хищник, нуждающийся в особом воспитании. Но если вы знаете, на что идете, и готовы проявить свой талант дрессировщика, есть пара групп, куда специально помещают объявления об отдающихся хорьках.

6. Птицы

Как ни странно, но птицы способны доставить немало хлопот человеку, не знающему, чего от них ожидать. Тут и громкие крики по утрам, и прокушенные до крови пальцы. Поэтому «отказники» встречаются и среди попугаев, причем как мелких, так и крупных. Очевидный плюс ситуации в том, что птиц чаще всего отдают вместе с клеткой. От вас потребуются только корм, ласка и терпение.

7. Стать няней для животного

Не все люди могут позволить себе взять животное с собой в отпуск или отдать в дорогую гостиницу. Поэтому ищут временную сиделку — человека, который приютит у себя четвероногого или крылатого друга на неделю или даже месяц. Это отличная возможность познакомиться с породой, понять, насколько вам подходит питомец и какие вас ждут трудности в совместной с ним жизни. Таким образом можно путешествовать по миру, знакомясь с питомцами в разных странах и городах планеты.

8. Беспородный друг из приюта

Любящей семьи достойно каждое животное, независимо от его внешности, характера, размеров и привычек. В конце концов, бездомными их сделали именно люди, безответственно отнесшиеся к живому существу, которое когда-то взяли к себе. Выброшенные на улицу кошки после появления аллергии у члена семьи, выгнанные надоевшие щеночки, выросшие в требующих внимания псов, свободно гуляющий некастрированный кот — так и пополняются приюты, которые нетрудно найти в любом крупном городе по всей России. Большинство животных, вновь обретя дом, буквально расцветают в ответ на любовь и ласку. У них могут остаться немного странные привычки, но ведь и мы, люди, неидеальны. Братья наши меньшие неспособны позаботиться о себе сами, и нам следует помнить об этом. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили, верно?

Покупая породистое животное, не забывайте: абсолютных гарантий того, что оно будет иметь ангельский характер, нет. И все же шанс взять здоровое, воспитанное и контактное животное у профессионального заводчика гораздо выше, чем на сомнительном рынке или от некомпетентного разведенца. А как ваш питомец поселился у вас дома? Делитесь своими историями о бегающих, прыгающих, летающих и ползающих друзьях.