Попугай-Дракула — настоящий гот среди птиц, и его пугающая красота завораживает

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Черные как смоль клюв, голова и хвост, серо-черная грудь и алые перья, похожие на подкладку плаща, делают имя Дракула невероятно подходящим для этого попугая. Орлиный попугай — очень яркая птица с необычайной окраской, которая выделяет ее среди других попугаев, превращая в настоящего бунтаря.

AdMe.ru влюбился в этого гота из птичьего мира и надеется, что вы тоже оцените его неординарность.

Орлиный попугай обитает в горах Новой Гвинеи. Его довольно специфическая окраска подарила попугаю второе имя — попугай-Дракула. Птицы мужского и женского пола выглядят примерно одинаково, за исключением одной маленькой детали: у самок нет маленького красного пятна за ушами. Этот вид попугаев довольно крупный: птицы достигают 45 см от клюва до кончика хвоста. Наполовину лысые головы делают их еще более устрашающими и привлекательными одновременно.

Помимо своего уникального внешнего вида этих птиц отличают характерные звуки, которые часто называют грубыми и рычащими. К сожалению, из-за своей яркой окраски орлиные попугаи стали добычей браконьеров и их популяция сокращается. Мы надеемся, что повышение осведомленности об этой проблеме поможет сохранить жизнь и безопасность этой птицы и других видов животных.

А пока давайте насладимся яркими фотографиями, которые показывают этих необычных пернатых во всей их красе.