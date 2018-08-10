Попробуйте посмотреть на этих мейн-кунов и не захотеть завести себе одного такого же

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Возможно, вы видели средневековые картины, на которых у кошек вместо мордочек нарисованы почти человеческие лица. Мы привыкли смеяться над такими изображениями, но оказывается, художники были не так уж и далеки от истины. Такие котики встречаются в реальной жизни — среди любимой многими породы мейн-кун. Их размеры и неподражаемое великолепие ошеломляют. Просто взгляните на этих красавцев из кошачьего питомника Catsvill County, и вы сами все поймете.

AdMe.ru предлагает вам на какое-то время отвлечься от дел и полюбоваться этими роскошными животными.

Кошечка с человеческим лицом — Валькирия

Ее очаровательный брат Финфолк

Папа Валькирии и Финфолка — Ватикан

Пусть вас не смущает его грозный вид. На самом деле у него ангельский характер

А это мама Валькирии — Люсьен

Рапунцель

Ягодка

Красавица Греттель

Малыш Муфаса

Голубоглазый котик Айфон

Снежинка

Занзибар и его шикарные усы

Суровый с виду, но милый и добрый Ксанто Класс

Уайлд Вест

Фантомас

Том Сойер

Гермес

Фелиция

Это не кот, а котище! Даже не верится, что Гулливеру на этом фото всего 8 месяцев

Мейн-куны — не только большие, но еще и очень длинные. Такой длины и веса в 6 кг 200 г кот Анджело достиг всего в 6 с половиной месяцев