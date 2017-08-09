30 убедительных причин завести собаку

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Они веселые и верные. Радуются жизни вместе с нами и умеют быть рядом в трудную минуту. Успокаивают, смешат, поддерживают и удивляют. Они такие, какими и должны быть настоящие друзья. И все это о собаках.

AdMe.ru собрал фото песиков, дружба с которыми самая крепкая.

С ними никогда не бывает скучно.

Мы можем доверить им самое дорогое, что у нас есть.

Они знают про верность все. Этого пса хозяин взял из приюта. Когда в квартире случился пожар, четвероногий друг спас ему жизнь, вовремя подняв тревогу.

У нас на глазах они становятся взрослыми.

Они доверяют нам.

А мы всецело полагаемся на них.

Они умеют веселиться...

...и могут быть серьезными.

Иногда они совсем как люди.

У них большие сердца.

С ними утро бывает добрым...

...а сон ― сладким и спокойным.

Они всегда в нужном месте в нужное время...

...и даже на край света готовы идти за нами.

Они хулиганят вместе с нами...

...и радуются вместе с нами.

Они играют с нашими детьми.

У них свои забавные привычки.

Они умеют играть в прятки...

...и очень любят побегать!

Без них не обходится ни одно семейное фото.

Они становятся друзьями наших детей.

Они быстро всему учатся.

Они крепко дружат между собой.

Они умеют играть так, как никто другой.

Иногда от них зависит наша жизнь. Этот здоровяк по кличке Джек Блэк вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое спасение утопающего: подвиг занял у него всего 1,5 минуты.

Поначалу отец совсем не хотел заводить собаку... Теперь он делает вид, будто не помнит такого.

Вы только подумайте: мы будем друзьями всю их жизнь.

Друзьями, проверенными временем.