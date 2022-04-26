Попробуйте найти кого-то, кто будет смотреть на вас с такой же любовью, как эти 20+ животных на своих хозяев

Наверняка люди согласятся, что домашние животные сильно привязываются к своим хозяевам: они с удовольствием дают себя гладить, радостно встречают с работы или следуют везде по пятам. Однако есть пушистики, которые испытывают просто немыслимую любовь к своему человеку. Если заглянуть таким питомцам в глаза — сердце невольно сжимается в груди.

Мы в AdMe.ru убедились на примере пользователей сети, что в глазах братьев наших меньших можно прочитать истинную преданность и нежность.

«Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так же, как девочка Хлоя на меня»

«Так кот смотрит на моего мужа»

Вы уверены, что эти чувства не взаимны? Он тоже смотрит на этого кота с любовью. Вы не лишняя? © i_swear_too_muchffs / Reddit

«Наш щенок не отводит взгляд от жены»

«Как наша собака наблюдала за нами в день свадьбы»

«Я хочу, чтобы кто-нибудь смотрел на меня так же, как этот маленький проказник смотрит на мою тетю»

«Зацените этого уважаемого джентльмена в галстуке-бабочке»

«Мой маленький Горошек. Только взгляните, какие сияющие глаза»

Дайте ему все, что он хочет. Немедленно! © Confident-Leg107 / Reddit

Каждый человек заслуживает кота, чей взгляд полон любви

«Мой мальчик смотрит на меня так, будто я последняя банка тунца на земле»

«Валентинка на 14 февраля. Подарите себе того, чей взгляд будет такой же»

«Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так, как мой кот смотрит на меня»

«Это мой мальчик Оги, который знает, как включить очарование. Он чем-то похож на дружелюбную гаргулью»

«Эта собака не сводила с меня глаз в течение всего времени, пока мы ехали из приюта»

Вы только взгляните на этого маленького оболтуса

«Его зовут Бургер. На днях заметил, что он смотрит на меня таким взглядом. Наверное, он работает моделью»

«Наш щенок первый день в новом доме. Оцените эту улыбку»

«Малибу сможет получить все, что захочет, если продолжит так глазеть на меня»

«Это Шницель. Подобрал его около 11 лет назад. В последнее время у котика появились проблемы со здоровьем, но он по-прежнему силен духом»

«Оглянулся, а этот милый мальчик Опи вот так смотрел на меня»

Сколько всего можно прочитать в этих глазах

«Желаю найти себе того, кто будет смотреть на вас таким же взглядом»