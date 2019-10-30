Пользователи сети обсудили звучные имена своих питомцев (Подзывая к кормушке Полундру и Вермишель, трудно не улыбнуться)

Кошку по паспорту зовут Вермишель Виндзор Кис, и у ее имени есть история: на лбу у кошки пятно, поэтому подпольная кличка у нее сразу после рождения была Горбачев, из-за чего я предложила назвать ее Мишель — соответственно, в честь Михаила Горбачева. Но оказалось, что имя должно начинаться на «В», — так Мишель стала Вермишелью. © sobakina / pikabu

Мы назвали кота Изюмом. У моей девушки была не самая правильная дикция на свете, и когда она пыталась сказать «Идем сюда, моя лапочка!», у нее получалось «Изюм сюда...» © youngHeroM / pikabu

Во время учебы на факультете ветеринарной медицины выпало как-то нам дежурить на кафедре терапии. Одним из посетителей оказался майор с дочкой лет 5. Девочка гордо раскрыла корзинку и выпустила великолепную пушистую белую кошку.

— Девочка, а как твою кошечку зовут?

— ПУШКА! Мою кошечку зовут ПУШКА! — неожиданно громким голосом гаркнула девочка.

Мы выразительно посмотрели на отца-военного. Тот густо покраснел и принялся оправдываться:

— Вы не подумайте, это не профессиональная деформация. Мы думали, это котик, назвали его Пушок, но потом оказалось, что это кошка, вот и пришлось имя поменять на женский вариант. © ArsenZa / Reddit

Вы можете вообразить, что приходится говорить ветеринарам про кошку с кличкой Бабушка? «Пора проверить Бабушку на блох!», «Приведи Бабушку на ежегодный осмотр!» © smb_samba / Reddit