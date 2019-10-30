Пользователи сети обсудили звучные имена своих питомцев (Подзывая к кормушке Полундру и Вермишель, трудно не улыбнуться)
Владельцы домашних животных без устали экспериментируют с именами своих подопечных. На смену Барсику, Ваське и Маркизу пришли Календула, Мятежник и Вермишель. Такую кличку не забудешь, не встретишь у кого-то еще и будешь улыбаться каждый раз, когда подзываешь домашнего любимца.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо историй о том, как пушистики получили свои неординарные клички. А в конце статьи вас ждет бонус: наши редакторы рассказали о своих питомцах с нестандартными именами.
- Мы для племяхи взяли из приюта рыжего котенка-девочку. Они почему-то решили дать ей кличку Календула — по названию растения, но такое длинное имя не прижилось, поэтому она просто Коля. © Kapquest / pikabu
- Назвали кошку Полундра, потому что первое, что она сделала, когда ее принесли, — залезла на шкаф и упала с него. © freaktoy / pikabu
- Работал я как-то с одним мужиком, по образованию он геолог, диссертация написана, занимался он на тот момент всякого рода изысканиями. И своего кота он назвал соответственно — Грунт. © Ilokin / pikabu
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Первый кот нам попался боевой — подпрыгивает со всей дури метра на два и ловит муху на лету. Даже не думали, что такое возможно. Имя ему дали грозное, в честь бога войны — Марс. Завели второго, а у того талантов ноль. Думали-думали, назвали Сникерс. В пару первому. А потом приютили двух котят-близняшек. Бегают вместе, не различишь. Этих зовем Твиксами. © IPshn1k / pikabu
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Мой кот бесстыжий. Серьезно, он подлый и наглый. Вот почему его зовут Мятежник: он никогда не следует правилам. Если бы он был человеком и обладал властью, он, вероятно, в конечном итоге совершил бы что-то злобное и определенно долго сидел бы в тюрьме. © Taylor O’Rourke / Reddit
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Кошку по паспорту зовут Вермишель Виндзор Кис, и у ее имени есть история: на лбу у кошки пятно, поэтому подпольная кличка у нее сразу после рождения была Горбачев, из-за чего я предложила назвать ее Мишель — соответственно, в честь Михаила Горбачева. Но оказалось, что имя должно начинаться на «В», — так Мишель стала Вермишелью. © sobakina / pikabu
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Мы назвали кота Изюмом. У моей девушки была не самая правильная дикция на свете, и когда она пыталась сказать «Идем сюда, моя лапочка!», у нее получалось «Изюм сюда...» © youngHeroM / pikabu
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Во время учебы на факультете ветеринарной медицины выпало как-то нам дежурить на кафедре терапии. Одним из посетителей оказался майор с дочкой лет 5. Девочка гордо раскрыла корзинку и выпустила великолепную пушистую белую кошку.
— Девочка, а как твою кошечку зовут?
— ПУШКА! Мою кошечку зовут ПУШКА! — неожиданно громким голосом гаркнула девочка.
Мы выразительно посмотрели на отца-военного. Тот густо покраснел и принялся оправдываться:
— Вы не подумайте, это не профессиональная деформация. Мы думали, это котик, назвали его Пушок, но потом оказалось, что это кошка, вот и пришлось имя поменять на женский вариант. © ArsenZa / Reddit
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Вы можете вообразить, что приходится говорить ветеринарам про кошку с кличкой Бабушка? «Пора проверить Бабушку на блох!», «Приведи Бабушку на ежегодный осмотр!» © smb_samba / Reddit
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Я студент-ветеринар. За время работы я встретил кота с кличкой Оформление Документов, маленького шнауцера Закусочная, кошку по имени Обезьяна и немецкого дога по кличке Левый Ботинок. © Mcdickboat / Reddit
- Всем известно, что некоторые хозяева называют своих собак американскими именами: Джек, Чарли, Ник. Но когда гостевал у друга в США, было странно увидеть в парке мужика, который звал Валеру, а на зов прибежал питбуль. © Newcore / pikabu
- У нас был пес, звали Барсук. А потом он родил. Барсука оказалась. © brothergeorg / pikabu
- Лечу кошку и много времени провожу в очередях в клинике.
Хозяев к доктору вызывают по кличке животного. Довольно забавно. Тойтерьер Шерхан. Кот Квазимодо. Недавно на вызов пошли сразу двое — Боня и Бони. Но вчера было смешно.
— Собачка Федя!
Парень из очереди оживляется: «Привет, Федор, да мы с тобой тезки!»
Хозяйка собаки проходит мимо него и гордо заявляет: «Не Федор, а Федя, она девочка!» © svinoed / pikabu
- У моей свекрови собака Марта, а кошка — Ленка. Мою дочь зовут Марта, ну а меня, как ни печально, Лена. Когда я первый раз появилась у них в доме, муж прятал животных — всему семейству было очень неудобно. © Fedashka / pikabu
- Утро, везу сына в сад. Перед нами по дороге идет максимально «выразительный» зверь — пекинес. Толстый, лохматый, виляет своей мелкой задницей и хвостом туда-сюда, лапы поджимает, в общем, крайне нелепо и смешно ведет себя. Тут это чудо поворачивает к нам голову... И я теряюсь: жуткий взгляд, глаза навыкате, нижний зуб торчит из пасти наверх, а сверху еще один, только вниз и с другой стороны, язык на плече... Короче, красавец! И тут хозяйка поворачивается и зовет его:
— Принц! Ну где ты там? Принц, пойдем! © Dmitrolo / pikabu
- Выхожу на улицу и наблюдаю дивную картину: женщина бегает перед припаркованными вдоль дома машинами и кричит: «Раймонд! Раймоша! Иди к мамочке!», а под машинами бегает и тявкает задорный пес какой-то мелкой породы. В конец измотанная дамочка взывает к своему благоверному истеричным воплем: «Ну Слава, ну сделай что-нибудь!» Слава тяжело вздыхает и тут на всю улицу диким басом как завопит: «КОЛБАСА!» Собачонка тут же вылетает из-под машины и радостно начинает скакать вокруг мужика. © plastelin2188 / pikabu
- У нас во дворе по вечерам кто-то выгуливает мелкую собачушку. Вот когда она начинает тявкать на весь двор, раздается зычный крик ее хозяйки: «ТАМАРРААА!» © Gvaphoto / pikabu
- Иду неторопливо по парку, навстречу на велосипеде едет женщина, а рядом бежит мелкая собачка. Остановилась она, значит, взяла переноску, спустилась к чихуахуа:
— Ты устал, мой маленький? А ну в гараж.
Мне еще непонятно было, что за гараж. Ну, может, просто женщина с собачелой сюсюкается. А потом, когда она продолжила, мне все стало ясно.
— В гараж, Лексус! В гараж! © Pleasantry / pikabu
- У моего друга собака была: длинное тело и бородатая мордаха с хитрыми и умными глазами. Звали ее Стервой. У детей выпрашивала мороженое на улице, могла метров сто на задних лапах скакать возле ребенка с вкусняшкой, только получала — сразу забывала про умиленных ребятишек. © cma4000 / pikabu
- У знакомого был пес Угадай. Многих любопытных, которые интересовались кличкой собаки, вскоре начинало трясти.
— Как зовут?
— Угадай.
— Тузик? Бобик? Шарик? Дружок?
— Угадай.
— Ну скажи, я сдаюсь!
— Угадай.
— Джульбарс?
— Угадай. © missisissi / pikabu
Бонус: имена четвероногих любимчиков нашей редакции
- Пару месяцев котенок ходил без имени. Был то Мурзиком, то Барсиком, то еще кем-то. Кто-то в семье постоянно при виде животины ругался и восклицал: «Тьфу на тебя!» В итоге кот официально стал называться Тьфутюкин.
- Котенка назвали Жоржиком. А потом он вырос в какое-то невероятно элегантное существо, и стало понятно, что никакой он уже не Жоржик, а Георгий Иванович.
- В нашей семье живет кошка по кличке Подростковая Беременность, а кота зовут Нико Макбрейн — в честь барабанщика группы Iron Maiden.
- Друг — тренер по боксу принес кота, которого они с подопечными спасли от собак. Это был дворовой матерый кот. Стая загнала его на забор, но он шипел и не сдавался. Боевого рыжуна назвали Апперкот.
- Мою собаку зовут Настасья Филипповна. Это заводчики кличку придумали, а не я. Каждый раз, когда я ее вожу на вакцинации, к ветеринару, за документами на вывоз, происходит практически один и тот же диалог в регистратуре:
— Как зовут?
— Настасья Филипповна.
— Животное, а не вас!
— Настасья Филипповна.
— Кличка какая?
— Собаку зовут Настасья Филипповна, у нее такая кличка.
Вот так выглядит Настасья Филипповна.
Также в домах наших авторов обитают коты Пупок, Махно, Сэр Ланселап, Ардалион Виссарионович Шнур, Утеплитель, Самопал, Быстрик, Бэ-Бэ и кошки с кличками Пельмень, Клавдия, Кассиопея Павловна, Поли, Котон, Дэутика и Кредитка.
Расскажите, а как зовут вашего домашнего любимца?
Фото на превью plastelin2188 / pikabu