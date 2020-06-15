Подумываете завести питбуля или амстаффа? Вот 20+ причин этого не делать

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Привет! Меня зовут Карина. Я все детство мечтала о собаке, и когда мне было 10, а моей сестре — 4, у нас наконец появился щенок! Это был самый крутой пес на свете: ласковый, умный, спокойный и очень терпеливый. Если брал еду из рук, то аккуратно губами. Его обожали все дети в округе за то, что он позволял им делать с собой все что угодно. Наш пес был метисом: мама у него — помесь немецкого боксера и питбультерьера, а папа — чистый стаффорд. И, несмотря на горючесть смеси, это был добрейший, интеллигентнейший джентльмен в мире собак (он на первом фото).

Психическое здоровье пса, его характер и уравновешенность не зависят от его размера, думаю, читатели AdMe.ru с этим согласятся. Я видела не один десяток маленьких злобных нервных собачонок, от которых пробегал холодок по спине и невольно сжималось все внутри. Но о них никто никогда не говорит плохо, кто-то даже умиляется нервному оскалу и дрожи. А вот о всевозможных бультерьерах ходит плохая слава, и большинство людей, незнакомых близко с породой, считает, что:

1. Питбули и стаффорды терпеть не могут телячьи нежности

2. Они одним своим видом внушают страх и ужас

3. Питбули никогда не полюбят котиков

4. И других собак, особенно мелких

5. В них совершенно нет элегантности

6. Им палец в рот не клади: сразу начинают огрызаться

7. Они вообще не знают, что такое любовь

8. И нежность

9. Если к вам придут гости, они покажут, кто в доме хозяин

10. Это вам не милые йорки: они не позволят себя нарядить

11. Рядом с такой собакой всегда надо быть начеку

12. Амстаффы и питбули не поддаются дрессировке

13. У них абсолютно нет терпения

14. При нападении они используют особую тактику

15. Они так же умны, как их собратья боксеры

16. Стаффы всегда на страже и никогда не дремлют

17. Если вы все же решитесь завести себе такого пса, знайте: его шерсть будет повсюду

18. И он будет смотреть на вас как на добычу

19. Пощады не ждите: он подчинит вас одним своим взглядом

20. И грозным оскалом

21. Ведь злоба — это их второе имя