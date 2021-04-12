Почему собаки облизывают лицо и ноги своих хозяев (И еще 11 особенностей поведения наших питомцев)

Любители собак тают от умиления каждый раз, когда видят, как эти пушистики подергивают лапами во сне, наклоняют голову набок или носятся по дому после купания. Оказывается, такое поведение имеет свое объяснение. Собаки по-своему общаются с людьми и выражают любовь, восхищение, а иногда и беспокойство.

Мы в AdMe.ru интересуемся всем, что помогает нам понять мир животных. В этой статье мы поговорим о наших лучших друзьях и самых преданных спутниках и объясним, как расшифровать собачий язык тела.

1. Бегают за своим хвостом

Такое поведение может объясняться тремя основными причинами, которые не стоит игнорировать. Во-первых, собака может занимать себя таким образом, когда ей скучно. Во-вторых, у животного могли завестись паразиты, вызывающие зуд или жжение. Наконец, если питомец часто гоняется за своим хвостом, возможно, он страдает ОКР (обсессивно-компульсивным расстройством) и находится в состоянии стресса из-за ограничения свободы, прошлых травм или тревоги, связанной с разлукой.

2. Облизывают лицо и ноги своих хозяев

Это один из самых распространенных способов выражения любви и уважения к человеку. Возможно, вы уже слышали, что облизывание часто интерпретируется как «собачий поцелуй». Если питомец лижет ваши ноги, скорее всего, он пытается узнать, какая у вас кожа на вкус и как вы себя чувствуете. Иногда собаки делают это просто для привлечения внимания.

3. Наклоняют голову набок

А это, пожалуй, один из самых умилительных жестов. Собаки наклоняют голову набок, чтобы лучше нас понять. Согласно мнению некоторых исследователей, так животные способны распознавать звуки и слова с большей точностью. Другие же ученые утверждают, что особенность строения собачьей морды мешает рассмотреть нас полностью. Очевидно, они наклоняют голову, чтобы улучшить угол обзора.

4. Приходят в восторг от игры в мяч

Для собак проводить время с хозяином и играть в любимые игры очень много значит. Это не только развлечение, но и способ вручить человеку «подарок» и тем самым порадовать его.

5. Трясут свои игрушки

Собаки — дальние родственники волков. Генетическое сходство с дикими сородичами обуславливает особенности их поведения. Они зачастую воспринимают игрушку как своего рода добычу, поэтому усердно трясут ее, следуя своим охотничьим инстинктам. Однако для большинства домашних собак это просто игра.

6. Чешут морду

Питомцы чешут морду передними лапами, чтобы избавиться от чувства дискомфорта или зуда, вызванного аллергической реакцией. Если же собака пытается как будто прикрыть глаза лапами, вероятно, так она выражает свою покорность. Социальные структуры собачьего общества основаны на доминировании, которое демонстрируется в том числе созданием зрительного контакта и удержанием взгляда.

7. Носятся по дому после купания

Обычно питомец бегает по дому со скоростью света после мытья в периоды случайной бурной активности (по-английски их называют FRAPs). Купание вызывает стресс у большинства собак, поэтому они начинают метаться по помещению, когда чувствуют себя свободными. Это одновременно помогает животным высохнуть и вернуть себе естественный запах, поскольку они не испытывают особого восторга от аромата шампуня.

8. Крутятся на месте перед сном

Собаки были приручены человеком очень давно, но все же некоторые особенности поведения своих далеких предков они сохранили. Наши питомцы наворачивают круги, чтобы оценить обстановку и убедиться в том, что находятся в безопасности. Конечно, собаки делают это на подсознательном уровне. Таким образом они также проверяют удобство своего спального места.

9. Сидят в ногах или прижимаются к хозяину

В дикой природе все члены стаи прижимаются друг к другу, укладываясь спать. Домашние же животные воспринимают хозяев как свою стаю и таким способом показывают привязанность к ним. Кроме того, так они помечают территорию, ясно давая понять, что не собираются делиться тем, что им принадлежит. Некоторые специалисты утверждают, что, если собака садится на ноги хозяина и не дает ему сдвинуться с места, возможно, она просто просит внимания и немного ласки.

10. Дергаются во сне

Собаки обычно крепко спят и легко погружаются в фазу быстрого сна, во время которой видят сны и испытывают короткие приступы судорог. Этим объясняется неосознанное подергивание мышц тела и морды. Не рекомендуется будить питомца в это время, поскольку он может потерять ориентацию в пространстве и проснуться в плохом настроении. Согласитесь, такое уже случалось с каждым из нас.

11. Крутят хвостом, как пропеллером

Виляние можно трактовать по-разному. В большинстве случаев питомец крутит хвостом и задней частью тела, показывая свою готовность к игре. Еще один повод вертеть хвостом — огромная радость из-за того, что вы пришли. Эти животные невероятно преданны. Независимо от возраста собака продемонстрирует восторг от встречи с вами, виляя хвостом.

12. Дергают лапами, когда им чешут живот

Как оказалось, дело в «чесательном рефлексе». Он активирует нервные окончания, которые подают сигнал о внешнем раздражителе. И многим собакам такие почесывания, похоже, очень нравятся.