Почему собаки наклоняют голову, когда мы с ними разговариваем

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Хозяева обожают, когда их собаки наклоняют голову в ответ на обращение. Некоторым кажется, что животным так лучше слышно. Другие считают, что собаки давным-давно раскусили нас и знают, что мы в восторге от этих их милых штучек. Ученые долго ломали голову, с чем же связаны эти наклоны головы, и пришли к нескольким выводам.

AdMe.ru разобрался, какие научные гипотезы пытаются объяснить такое поведение собак. Выберите самую подходящую для вашего любимца.

Они присматриваются

Ученые сравнили поведение собак с длинной мордой и собак с приплюснутой. Первые наклоняют голову сравнительно чаще. Очевидно, они пытаются улучшить угол обзора, так как в обычном положении рассмотреть нас им мешает нос.

Большая часть человеческих эмоций выражается именно в нижней части лица. Как раз она и оказывается закрыта длинным носом при прямом взгляде снизу вверх. Если не видеть рта, невозможно понять, улыбается человек или нет. Наклон головы позволяет собаке определить, зол его хозяин или счастлив.

Они прислушиваются

Чувствительность собачьего слуха превышает человеческую более чем в 2 раза. Они могут улавливать звук более высоких частот и с большего расстояния. Они могут поворачивать свои уши в направлении звука, чтобы лучше расслышать. Некоторые ученые в своих работах предполагают, что наклон головы служит этой же цели.

Особенно это необходимо собакам с висячими ушами, так как наклон головы позволяет приоткрыть ушную раковину.

Они жаждут общения

Хозяева активно поощряют всякое проявление внимания со стороны собак. Вполне вероятно, что постоянное поощрение закрепляет в собаках рефлекс. Стоит псу наклонить голову — и человек готов бросить все и отправиться с ним на прогулку. Питомцам необходим интерес хозяев, и они стараются поддержать его всеми силами.

Они так устроены

В собачьем мозге находится участок ambiguous nucleus, который отвечает одновременно и за слух, и за движения морды. Известный исследователь психологии собак Стивен Линдси (Steven R. Lindsay) говорит, что это может вызывать непроизвольное движение головой. Собака наклоняет голову рефлекторно, когда пытается понять, откуда идет звук.

Они знают, что мы от них без ума

Любопытно, но собаки не наклоняют голову при общении друг с другом. Они также не используют долгий зрительный контакт, как это бывает с человеком. Это наводит на мысль о том, что их поведение — это тонкая эмоциональная манипуляция. Они управляют реакцией человека, зная, что мы считаем их движение очень милым. Так что вовремя наклоненная голова может помочь избежать наказания за разбитую вазу.

А ваши собаки делают так? Покажите нам фото!