Почему сфинксы полысели и что в этих котах такого, что у них поклонники по всему миру

Когда мы слышим слово «кошка», то, скорее всего, представляем себе милого пушистика. Но бывают и те, кто сразу думает о лысом и морщинистом котике — о сфинксе. Есть немало людей, которые обожают эту породу. При этом есть и другие люди, которые на дух не переносят этих странных животных.

AdMe.ru повнимательнее рассмотрел безволосых котов и узнал о них побольше, чтобы понять, чем же все-таки эти животные нас привлекают.

Сфинксы были бездомными котами

История возникновения этой породы занимательна. Сейчас это коты, которых одевают, чтобы согреть. Хозяева тратят уйму денег на сфинксов, покупая им специальный корм. Но абсурд в том, что первые сфинксы вовсе не были столь избирательны в еде, а бродили по амбарам, жили на фермах и гуляли сами по себе.

Первый зарегистрированный сфинкс был как раз таким котенком, который жил сам по себе на ферме в Миннесоте. И в 1970-х годах такие котята там рождались часто.

Первые попытки разводить сфинксов производились в Торонто в 1960-х. Поэтому сфинксов иногда называют канадскими. Тогда у черно-белой домашней короткошерстной мамы родился лысый котенок по имени Прун. Люди, заинтересованные в выведении новой породы, тогда и начали скрещивать котов, чтобы в результате получился сфинкс.

Собачьи повадки

Если вы не понимаете, почему люди из разных стран так любят лысых котов, вам стоит знать, что у этих животных есть определенные особенности поведения. Они часто ведут себя как собаки: встречают хозяина у порога, радуются гостям.

Сфинксы известны своим экстравертным поведением. Они любопытны, энергичны, умны. Привязаны к своему хозяину, словно собака. Они обожают человеческое внимание и любят объятия и игры.

Лысым котам нужен экстрауход

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Нет шерсти — нет проблем. Это не о сфинксах. Ведь кожное сало, которое обычно впитывается в шерсть, у сфинксов скапливается на коже. Этих котов нужно мыть примерно 1 раз в неделю, при этом вычищая каждую складочку.

Летом кожа этих котов легко может получить солнечный ожог. А в холодное время года сфинксы запросто переохлаждаются.

Многие думают, что сфинксы подходят для аллергиков. Если хотите знать, так это или нет, стоит понимать, что зачастую аллергические реакции бывают на слюну или выделения сальных желез, а не на шерсть.

Необычный внешний вид сфинксов делает их похожими на инопланетян. И ниже — прямые тому доказательства.

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