Почему каждому ребенку нужна собака
Какой ребенок не мечтает о собаке! И вместо того, чтобы в очередной раз отговаривать свое чадо фразой «А кто с ним будеть гулять?», задумайтесь о приобретении питомца в свой дом. Ведь помимо того, что ваш ребенок будет расти рядом с верным и надежным другом, взросление с собакой имеет целый ряд преимуществ.
Для всех, кто сомневается, стоит ли заводить собаку, редакция AdMe.ru составила список ценных качеств, которым нас учат четвероногие друзья.
1. Собаки учат спокойствию
2. Собаки учат делиться
3. Собаки прививают любовь к спорту
4. Собаки учат нести ответственность за свои поступки
«Я съел папины кроссовки за $ 200».
5. Собаки учат делать то, что любишь, вне зависимости от того, что об этом думают другие
6. Собаки знают, что хороший сон — залог здоровья
7. Собаки прививают любовь к чистоте
8. Собаки учат просить прощения
9. Собаки учат помогать по дому
И главное — собаки учат любить
Фото на превью babsyboop / instagram, kabisa_chowchow / instagram