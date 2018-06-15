Почему каждому ребенку нужна собака

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Какой ребенок не мечтает о собаке! И вместо того, чтобы в очередной раз отговаривать свое чадо фразой «А кто с ним будеть гулять?», задумайтесь о приобретении питомца в свой дом. Ведь помимо того, что ваш ребенок будет расти рядом с верным и надежным другом, взросление с собакой имеет целый ряд преимуществ.