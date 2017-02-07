Оказывается, существует всего 5 типов кошачьих характеров

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В мире живет примерно 600 млн кошек. Несмотря на такое количество, согласно исследованиям Университета Линкольна, существуют лишь 5 типов кошачьего характера. Редакция AdMe.ru уже знает, с кем делит жилплощадь. Теперь ваша очередь узнать что-то новое о своем питомце.

Котопес

Такие кошки счастливы разделить с человеком жизнь, дом и свое личное пространство. Они стараются быть рядом со своим хозяином и всячески показывают свою любовь: трутся головой о ноги, мягко топчутся лапками, залезая к вам на колени, всегда готовы к игре. С ними вам точно не будет скучно!

Дабл кот

Некоторые кошки видят в своих собратьях конкурентов, но только не эти ребята. Они обожают играть и проказничать с другими представителями кошачьих. Одна голова — хорошо, а две — лучше. Идеальный выбор для тех, кто много работает: пара котиков никогда не будет скучать. Восемь мохнатых лап и в два раза больше любви.

Шерлок Котс

Все знают, что кошки весьма любопытны. Но коты этой категории обожают совать свой нос в чужие дела, все вынюхивают и пробуют на вкус, внимательно изучают мир вокруг себя. У них мягкий нрав, они неконфликтны и любят порядок. Правда, это не касается тех вещей, до которых им еще предстоит добраться.

Прирожденный охотник

Большинство котов с рождения отличаются прекрасным охотничьим инстинктом. Вся жизнь для них — это выслеживание цели, нападение и уничтожение. Это они приносят хозяевам подарки — мертвых мышек, пойманных голыми лапами. Такие кошки обожают открытые пространства и улицу, где можно быть самим собой. Если такой питомец живет у вас в квартире, позаботьтесь о том, чтобы у него было как можно больше игрушек и места для игр.

Сильная и независимая кошка

Сварливый тип характера — отличительная черта такого кота. Он не интересуется людьми, держится в сторонке и на дух не переносит чужие прикосновения к его прекрасной шерстке. Сильный и независимый кот любит первым начинать игры. Ему нужно много пространства, чтобы бродить и отдыхать в покое и тишине, вдали от людей и других животных. Он любит вас, но по-своему. В благодарность за заботу.