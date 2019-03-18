Новый кошачье-человеческий словарь для тех, кто хочет понимать своего кота с «полумяу»
Мы привыкли считать, что кошки — наглые, самовлюбленные создания себе на уме. Однако совсем недавно ученые выяснили, что домашние коты гораздо добрее и миролюбивее, чем кажется. Просто люди не понимают, что им хочет «сказать» хвостатый любимец. Может, он признается вам в любви, а вы и не догадываетесь об этом.
Мы в AdMe.ru обожаем котиков и всегда хотим знать, о чем они думают, поэтому составили кошачье-человеческий разговорник, чтобы вы могли прочитать мысли своего подопечного тоже.
Кот любит вас
- Кот подошел и уткнулся своим задом прямо в ваше лицо. Такое поведение — инструмент социального взаимодействия у кошачьих. Оно значит что-то вроде «Привет, у меня все в порядке». Коты, живущие на одной территории, вообще обнюхивают подхвостье друг у друга по несколько раз в день. Ваш питомец доверяет вам и хочет сообщить, что у него все хорошо.
- Облизывает ваши руки и выкусывает «блох». Кот считает вас членом своего прайда. Младшим и, возможно, неразумным членом. Он заботится о вашей гигиене, ведь без него вылизаться вы никак не сможете.
- Обнюхивает ваше лицо (или мордочку другого кота). Это приветствие. Кот скучает и показывает, что вам не стоит уходить надолго.
- Кот лежит на спине. Ваш питомец доверяет вам. Но будьте осторожны, когда захотите потрогать живот: некоторые кошки не переносят прикосновений в этой области. Во-первых, кожа здесь очень чувствительна. А во-вторых, кот инстинктивно будет защищать уязвимое место и сделает вам большой кусь. Иногда кошка падает на спину перед своим врагом. Так она показывает, что не представляет опасности и противник может идти своей дорогой.
- Кот прислонился к вам боком. Так животное ищет поддержки. А возможно, просто греется или намекает на то, что пора бы поесть.
- Лежит на боку, задние лапы свободно вытянуты. Это поза спокойствия - можете подойти и погладить своего
повелителякота.
- Кот устроился в позе «хлебушка». Питомец настроен благосклонно, он чувствует покой и умиротворение. Хотя может немного мерзнуть, поэтому вынужден поджимать лапки. «Прибавь мощность батареи, человек!»
- Мордочка вытянута вверх, усы направлены вперед. Ваш питомец «парит в облаках» и наслаждается жизнью. Такая поза — аналог человеческой улыбки.
- Кошка обнюхивает обувь или носки и внезапно открывает рот. Кажется, будто ее тошнит от неприятного запаха. На самом деле нет. У кошачьих есть орган Якобсона (или вомероназальный орган), который расположен на небе. Кошки используют его только в том случае, если запах представляет сильный интерес.
У человека тоже есть этот орган, и расположен он в носу, только ученые пока точно не знают, зачем он нам нужен.
Кот терпит вас
- Кот немного опускает голову и зажмуривает глаза. Он не хочет общаться с вами. Если прищуривание не помогает, кот отворачивает голову. Котики часто отворачиваются, когда их фотографируют: им не нравится позировать.
- Поворачивается спиной. Вы ругаете котика за шалости, а он отворачивается? Он не игнорирует, а просто пытается успокоиться сам и хочет успокоить вас. Точно так же кошки ведут себя с разбушевавшимися котятами.
- Кот проходит мимо, его хвост поднят и немного подрагивает. Вас заметили, но питомцу сейчас некогда общаться: у него есть дела поважнее.
- Разводит уши в стороны. Это тоже успокаивающий «жест». Если вы или ваш ребенок решили потискать кота, а он разводит уши — знайте, он не в восторге от вашей приставучести. Животное не настроено агрессивно и, скорее всего, не будет нападать, но ваши действия ему не нравятся.
- Вылизывает себя после того, как вы его погладили. Ваш кот прежде всего хищник, даже если ни разу в жизни не видел мыши. Питомец «смывает» ваш запах со своей шерсти, чтобы его потенциальная жертва не почуяла посторонних ароматов.
- Спит, уткнувшись в одеяло носом. Или дремлет, отвернувшись к стене. Это значит, что вы сильно шумите. Кот старается отгородиться от назойливых звуков.
- Кот постоянно лежит на границе между двумя комнатами. Как-будто не знает, куда ему идти, или ждет, когда вы споткнетесь об него. На самом деле ваш кот «работает»: он охраняет границы своей территории.
- Кот опустил мордочку вниз, задняя часть тела приподнята. Он увидел что-то в равной степени опасное и интересное. Ваш питомец возбужден, а когда он в таком состоянии, лучше его не гладить.
У кошек бывает депрессия. Когда человек не обращает внимания на желания своего котика: не гладит или, наоборот, гладит слишком часто, не кормит вовремя и так далее, животное начинает страдать.
Поначалу ваш питомец будет выражать свою печаль громкими криками, начнет бросаться прямо под ноги. А потом начнет грустить и отказываться от пищи. Домашняя кошка не может счастливо жить без внимания человека — не забывайте об этом.
Спасайтесь
Обычно кошки не нападают первыми. Они «предупреждают», прежде чем поцарапать или укусить. А владельцам нужно знать о том, как выглядит раздраженная кошка, чтобы свести риск оказаться поцарапанным к минимуму. Вот признаки агрессивно настроенной кошки:
- Высоко поднята голова и задран хвост.
- Кот размахивает хвостом по сторонам и утробно рычит.
- Кот смотрит в глаза.
- Усы и уши у напряженной кошки отведены назад.
А вы понимаете своего кота? Расскажите о привычках своего пушистого любимца.
Фото на превью surelytru / Reddit