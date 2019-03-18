Новый кошачье-человеческий словарь для тех, кто хочет понимать своего кота с «полумяу»

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Мы привыкли считать, что кошки — наглые, самовлюбленные создания себе на уме. Однако совсем недавно ученые выяснили , что домашние коты гораздо добрее и миролюбивее, чем кажется. Просто люди не понимают, что им хочет «сказать» хвостатый любимец. Может, он признается вам в любви, а вы и не догадываетесь об этом.

Мы в AdMe.ru обожаем котиков и всегда хотим знать, о чем они думают, поэтому составили кошачье-человеческий разговорник, чтобы вы могли прочитать мысли своего подопечного тоже.

Кот любит вас

У человека тоже есть этот орган, и расположен он в носу, только ученые пока точно не знают, зачем он нам нужен.​​​​​

Кот терпит вас

У кошек бывает депрессия. Когда человек не обращает внимания на желания своего котика: не гладит или, наоборот, гладит слишком часто, не кормит вовремя и так далее, животное начинает страдать.

Поначалу ваш питомец будет выражать свою печаль громкими криками, начнет бросаться прямо под ноги. А потом начнет грустить и отказываться от пищи. Домашняя кошка не может счастливо жить без внимания человека — не забывайте об этом.