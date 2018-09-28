Нельзя просто так взять и посмотреть на 20+ фотографий бассет-хаундов и не влюбиться в них

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Помните лейтенанта Коломбо и его удивительного бассет-хаунда, у которого не было имени только потому, что сам пес никогда не упоминал, как его зовут? Спорим, после того как вы посмотрели сериал про чудаковатого инспектора, вам тоже захотелось завести столь необычную — причем как внешне, так и по характеру, — собаку? Если эта мечта так и не осуществилась, мы предлагаем вам полюбоваться на этих удивительных созданий, непохожих на всех прочих собак.

AdMe.ru собрал для вас самых милых и забавных представителей этой породы, которые покорят ваше сердце.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что бассет-хаунды — это самые фотогеничные ребята на свете

Ну, почти...

Быть бассет-хаундом — это уметь выглядеть как кот из «Шрека», не прилагая никаких усилий

Абсолютно. Никаких. Усилий

Особенно если природа наградила тебя уникальным цветом глаз и окрасом

Кто сказал, что настоящий бассет-хаунд не может быть немножечко котом?

Никто!

Но при этом все равно оставаться собой

Даже если у тебя короткие лапки, ничто не мешает тебе быть настоящим джентльменом

И Мэрилин Монро — тоже

И вообще, ты с легкостью можешь повелевать миром

Даже если лень — твое второе имя

Но ничто человеческое собачье тебе не чуждо

Как и все, ты иногда можешь жестоко ошибаться и принимать огурцы за сардельки

Быть бассет-хаундом — это значит уметь по-настоящему радоваться жизни

Даже если зима совсем скоро

И даже если она уже наступила

За исключением тех случаев, когда на улице дождь, а твои уши почти достают до земли

Быть бассет-хаундом — это значит ждать, когда тебе принесут косточку в постель

И окружать себя своими портретами, ведь ты по-настоящему великолепен

Даже если тебе досталась роль второго плана

Быть бассет-хаундом — это всегда находить того, кто смотрит с тобой в одну сторону

И того, кто готов разделить с тобой закат

Бонус

В Будапеште, на улице Миксы Фалька, названной в честь известного венгерского политика (который, согласно городской легенде, мог быть предком Питера Фалька, сыгравшего роль Коломбо), стоит памятник знаменитому лейтенанту. Детектив одет в свой неизменный плащ, а рядом с ним сидит его верный друг — самый ленивый в мире бассет-хаунд, кличка которого, как и облик миссис Коломбо, так и останутся тайной.