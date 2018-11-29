20+ фотографий, доказывающих, что круче немецкой овчарки может быть только другая немецкая овчарка

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После того как на экраны вышел сериал про комиссара Рекса — смелую полицейскую собаку, больше всего на свете любившую булочки с колбасой, тысячи детей по всему миру захотели завести немецкую овчарку. Эти умные псы могут быть не только помощниками служителей закона, но и самыми преданными и верными друзьями на свете. А еще они просто красавчики.

Мы в AdMe.ru тоже неравнодушны к собакам вообще и к овчаркам в частности и делимся с вами 30 фотографиями «немцев» разных окрасов и возрастов.

С ними всегда приятно познакомиться. Очень приятно, мистер Нико

«Привет, есть косточка? А если найду?»

Когда ты настолько прекрасен, что можешь дружить даже с котами

Ну или типа того

Перед таким обаянием не могут устоять даже мягкие игрушки

«Отдать тебе эту великолепную, грязную, старую плюшевую штуку? Ни за что!»

«В смысле это диван для людей?!»

«Как, и кровать тоже?»

«Рулька? Свиная? Нет, не видел»

Когда ты вырос, а твой любимый угол — нет

Тот случай, когда ты выглядишь так важно, будто заседаешь в парламенте (а на самом деле просто задумался о колбасе, которую видел в пакете из супермаркета)

Где тут записывают на конкурс «Мистер улыбка»?

Когда только-только успел доесть левый ботинок, а твой человек сказал, что ты хороший мальчик

Коллекция весна-лето — 2019 прямиком из Парижа

Видишь брата? А его там нет

«Что ты говоришь? Ты собирал эту кучу листьев все утро?»

Хорошо, когда на друга можно положиться. Ну или полежать на нем

Единственный в мире малыш Песопес!

Иногда ты просто такая же мама, как и все остальные мамы в мире

«Вы точно уверены, что только что сказали „нет“?»

Сегодня в Большом дают «Травиату», у нас места в партере

«Хозяин, а нельзя ли перед ванной надевать пакет не только на уши, а на все тело?»

«Я суров, я брутален, я сама опасность!»

Ничего особенного, просто самый милый щенок на свете. Листаем дальше

«Человек, а тебе точно нужно уходить на эту дурацкую работу?»

«Конечно, это моя яхта, даже не сомневайся»

Лапки!

Когда фотограф попросил сделать максимально естественное выражение лица морды и ты старался как мог

«А ты когда-нибудь жил в одной комнате с 10 братьями и сестрами?»

16 по горизонтали, 8 букв. Самая вкусная еда, начинается на «кост-», заканчивается на «-чка»

Когда очень хочется сделать «кусь», а поблизости никого нет