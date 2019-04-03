Наука утверждает, что люди, которые говорят со своими питомцами, намного умнее тех, кто этого не делает

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Если вы делитесь с собакой историями о неприятном коллеге или обсуждаете с кошкой, что съесть на ужин, у нас для вас есть хорошие новости. Это не признак сумасшествия, как подозревают ваши близкие. Исследования доказывают, что общение с нашими пушистыми друзьями на самом деле является признаком наличия важных качеств.

AdMe.ru заинтересовался этим исследованием и обнаружил довольно интересные факты. И мы хотели бы поделиться ими с вами.

Домашние животные — наши главные друзья. Они всегда поддерживают нас и помогают нам. Поэтому неудивительно, что иногда мы испытываем необходимость поделиться с ними своими чувствами и мыслями. Но есть и научно обоснованное объяснение этих разговоров с теми, кто нас не понимает.

Исследователи называют это явление антропоморфизмом. К счастью, они подтвердили, что нет необходимости вызывать врача. Склонность приписывать человеческие эмоции тем, кто ими не обладает, основана на интеллекте и творчестве, а не на глупости. «На самом деле это естественно для нашего интеллекта, благодаря этому мы все уникальны», — утверждает Николас Эпли, один из ученых.

Если мы углубимся в эту особенность, то поймем, что данная привычка появляется у нас еще в детстве. Дети могут создавать друзей из ниоткуда. Вы наверняка помните, как брали с собой весь свой плюшевый зоопарк, чтобы никого не обидеть.

Но все меняется, когда мы взрослеем. Считается, что все перерастают эту любовь к общению с неодушевленными предметами. Если мы заметим, как взрослый человек разговаривает со своим телефоном или компьютером, в голове промелькнет мысль, что он безумец.

Тем не менее нет никакой разницы между людьми, разговаривающими с неодушевленными предметами, и теми, кто разговаривает с домашними животными. К примеру, было отмечено, что чем больше нравятся людям их машины, тем больше они склонны наделять их разумом и характером.

Теперь вы можете быть уверены, что вам не о чем беспокоиться. Привычка рассказывать питомцу о прошедшем дне на самом деле естественна, и это только означает, что мозг функционирует нормально. Поэтому в следующий раз, когда вы будете гулять и разговаривать с пушистым другом, можете игнорировать удивленные взгляды прохожих. Возможно, они просто завидуют вашему интеллекту.

А вы разговариваете со своим питомцем?