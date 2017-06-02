На конкурсе красоты среди животных эти ребята заняли бы 17 первых мест

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Природа — удивительная штука, творениями которой никогда не перестаешь восхищаться. AdMe.ru собрал для вас фотографии бесконечно красивых, невероятно милых и очень забавных животных, которые лишний раз это доказывают.

Знакомьтесь, это Смузи — одна из самых очаровательных и фотогеничных кошек в мире

А это Теа — афганская борзая, красоте которой может позавидовать любая супермодель

А вот и королева красоты в мире скакунов — ахалтекинская лошадь

Вы можете представить себе более совершенные формы, чем попа этой шиншиллы? Мы нет.

Ну разве что вот у этой птички

Тонны великолепия могут умещаться даже в таком маленьком тельце, как у этой морской свинки

Встречайте — мистер «Лучшие ножки»

Этот геккон вполне мог бы завоевать титул «Лучшая улыбка»

А этот кенгуру мог бы поспорить за звание самого мускулистого красавчика в мире

А вот королевская особа — кошка по кличке Принцесса Аврора

Когда ты с самого рождения восхитителен и не видишь смысла это скрывать

Мы красавчики? Ой, ну прекратите!

Если вы считаете пауков неприятными, просто посмотрите на этого симпатяжку

Кажется, что этого петуха раскрашивала сама ночь

Этот страус вполне мог бы сняться в рекламе туши для ресниц

Его Пушистейшество кролик

А это ленивец. И ему не нужно никуда спешить. Он уже великолепен.